La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha comunicado los resultados de la nueva edición de sus sorteos celebrados el jueves 20 de agosto de 2026. Se informa que los datos oficiales facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) corresponden a las extracciones realizadas en la fecha indicada y a las franjas horarias publicadas por el propio operador.

Se recuerda que los resultados se pueden comprobar en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios se establece en tres meses desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa de la entidad.

Super 11: 05 08 21 22 24 34 36 38 41 44 51 52 55 62 64 67 72 73 75 84 · Triplex: 999

Combinación premiada

Se detalla a continuación la combinación premiada publicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en la extracción de referencia. Super 11: 05, 08, 21, 22, 24, 34, 36, 38, 41, 44, 51, 52, 55, 62, 64, 67, 72, 73, 75, 84. Triplex de la ONCE: 999. Ambos resultados corresponden al último sorteo del día (21:15).

Super 11

Se informa que el resultado del Super 11 corresponde a la combinación publicada más arriba y que los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los billetes y apuestas ganadoras será de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se indica que el Triplex de la ONCE ha consignado el número 999 en la extracción del jueves 20 de agosto de 2026. Los ganadores deberán verificar sus boletos en los canales oficiales de la ONCE y proceder al cobro dentro del plazo de tres meses establecido por la entidad.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se especifica que el escrutinio y las categorías de premios se encuentran publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus listados oficiales. Los importes y las tablas de reparto de premios se deberán verificar exclusivamente en la documentación oficial emitida por la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la ONCE opera distintas modalidades de juego, entre las que figuran el Super 11 y el Triplex. La mecánica concreta de cada modalidad y las posibles variantes de apuesta se encuentran descritas en la normativa de la entidad. Los detalles sobre el coste del boleto deberán consultarse en los canales oficiales del operador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios deberán cobrarse dentro de los 90 días naturales posteriores al sorteo. Se recuerda que, en función del importe, podrán aplicarse retenciones conforme a la normativa tributaria vigente; los premios inferiores al umbral exento por la Agencia Tributaria no estarán sujetos a retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la ONCE es la entidad responsable de los sorteos aquí referidos. A diferencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE gestiona sus propios productos y calendarios de extracción. La periodicidad de cada sorteo se establece por la propia organización y se publica en sus canales oficiales.

Verificación oficial

Se recuerda que la verificación final de resultados y la información administrativa corresponde exclusivamente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)