Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al miércoles 26 de agosto de 2026. La información ha sido consultada en los registros oficiales publicados por el organismo responsable del sorteo.

Lee tambien: Resultados ONCE hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: todos los sorteos del día

Los resultados del sorteo se han hecho públicos conforme al escrutinio oficial y se reproducen a continuación en el formato oficial facilitado por la entidad gestora.

Combinación ganadora — Bonoloto, miércoles 26 de agosto de 2026: 07, 12, 25, 26, 33, 40 | Complementario: 49 | Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

1ª categoría: 6 aciertos (combinación principal).

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta si coincide el reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

En la Bonoloto se seleccionan seis números entre el 1 y el 49 por cada apuesta. Los sorteos se celebran de lunes a viernes, y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se pueden realizar apuestas múltiples, combinadas y por sistema conforme a la oferta habilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, martes 25 de agosto de 2026

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados y en las entidades colaboradoras habilitadas por la SELAE. Se recuerda que los abonos de importe igual o inferior a 2.000 euros pueden ser gestionados directamente en puntos de venta; los importes superiores deben ser tramitados en las entidades colaboradores señaladas por la entidad gestora. Los premios caducan transcurridos 90 días naturales desde la fecha del sorteo y, en su caso, se aplicará la normativa fiscal vigente, incluido el umbral de exención establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se inserta en el calendario de loterías estatales con celebración diaria de lunes a viernes. En el ámbito de los juegos de azar en España, otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) organizan sorteos y productos específicos bajo su propia regulación.

Verificación oficial

La información que se ha publicado en este texto se ha cotejado con las fuentes oficiales disponibles en línea. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)