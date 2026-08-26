Se informa que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la edición correspondiente al miércoles 26 de agosto de 2026 del conjunto de sorteos gestionados por dicha entidad. La presente comunicación recoge los números facilitados por la ONCE para los productos incluidos en la jornada y su disposición para verificación en los canales oficiales.

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Los resultados han sido publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y pueden ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE. El plazo de canje de los premios se establece en tres meses desde la fecha del sorteo.

Mi día de la ONCE: Número 20 de junio de 2008 · número de la suerte 04

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Super 11: 03, 11, 14, 17, 33, 46, 48, 51, 55, 56, 58, 62, 63, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: Número 378 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que el escrutinio de los distintos productos se realiza conforme a la normativa interna de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premios y su distribución quedan definidas por las bases específicas de cada producto y pueden ser consultadas en la web oficial.

Combinación premiada

Se facilita a continuación la combinación y los números publicados oficialmente por la ONCE para el sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026, tal y como han sido comunicados por la entidad responsable.

Mi día de la ONCE

Se recoge el número informado: 20 de junio de 2008 · número de la suerte 04. Los premios asociados a este producto podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se comunica la combinación oficial: 03, 11, 14, 17, 33, 46, 48, 51, 55, 56, 58, 62, 63, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83. Se recuerda que el importe y las categorías de premio están disponibles en los canales oficiales y que el plazo de cobro es de tres meses.

Triplex de la ONCE

Se informa del número oficial: 378. La comprobación de premios podrá realizarse en los puntos de venta autorizados y en la web JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que cada producto dispone de una mecánica propia y de modalidades de apuesta definidas en sus bases. Los detalles sobre modalidades y cualquier coste asociado deberán ser consultados en la información oficial publicada por la ONCE en JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que el cobro de premios se realizará conforme a los procedimientos administrativos de la ONCE y a la normativa fiscal vigente. Los premios deberán canjearse dentro del plazo máximo de noventa (90) días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicará el régimen de retenciones y el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que los sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para información comparativa sobre otros operadores nacionales puede consultarse a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad y calendario oficial de sorteos se encuentra disponible en la web de la ONCE.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse en la fuente oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se recuerda que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la comprobación final se recomienda el uso de los canales oficiales.