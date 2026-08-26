CEUTA. — La Ciudad Autónoma de Ceuta ha remitido al Ministerio un primer plan orientativo para articular la capacidad de acogida de adultos y menores en la ciudad, cifrando en 11.300 las plazas totales repartidas en más de diez ubicaciones estratégicas. No obstante, el Gobierno local ha supeditado este despliegue a la necesidad prioritaria e imperiosa de ejecutar un plan urgente de devolución de todas las personas que accedieron al territorio durante la reciente avalancha migratoria.

En la nota remitida al titular del Ministerio, la administración ceutí insiste en que la prioridad absoluta debe ser el restablecimiento de la normalidad en la ciudad autonómica. Para ello, solicita al Gobierno central una estrategia integral que contemple de forma clara:

Un horizonte temporal para el proceso de retorno. El despliegue logístico necesario en medios policiales, administrativos y técnicos. La resolución de los aspectos de índole legal. La fijación de los procedimientos operativos a seguir.

Mapa de recursos y reparto de capacidades

El informe detalla una combinación de instalaciones dependientes de la Ciudad Autónoma, del Estado (Defensa, Costas e Interior) y de titularidad privada:

Emplazamiento Tipología Capacidad Estimada Titularidad Situación Actual Parcela Loma Colmenar Campamento 800 plazas Ciudad Habilitado Hípica Campamento 600 plazas Estado (Defensa) En preparación Campo de Fútbol Caballería Campamento 1.000 plazas Estado (Defensa) En preparación Antigua Fábrica Guano Campamento 600 plazas Estado (Costas) Habilitado Loma Margarita Campamento 1.500 plazas Estado (Defensa) Habilitado Mirador Cabililla Benzú Campamento 500 plazas Ciudad Pendiente Naves Tarajal CATE Naves 400 plazas Estado (Interior) Habilitado Naves del Tarajal (7) Naves 1.200 plazas Ciudad Habilitado Piniers (ampliación) Campamento 700 plazas Privada En preparación Parcelas 127-133 Campamento 2.500 plazas Ciudad Pendiente Otros recursos de menores Edificios, naves y campamentos 1.500 plazas Ciudad y privada Habilitado TOTAL — 11.300 plazas — —

Instalaciones clave y atención a menores

Dentro de los emplazamientos previstos destacan las Parcelas 127-133, que representan el mayor núcleo de acogida proyectado con 2.500 plazas (actualmente en estado pendiente), seguido del campamento militar de Loma Margarita, ya habilitado para 1.500 personas. Asimismo, las Naves del Tarajal aportan 1.600 plazas entre las 7 naves de la Ciudad y el espacio CATE del Ministerio del Interior.

En lo referente a la protección de menores, el borrador incluye una red asistencial específica de 1.500 plazas en edificios, naves y campamentos ya habilitados de titularidad pública y privada, además de la preparación de 700 plazas adicionales mediante la ampliación del centro de Piniers.