El juego regulado por Loterías y Apuestas del Estado se celebra de lunes a domingo y cuenta con las modalidades de apuesta simple y múltiple a partir de un precio mínimo de 0,50 euros por participación

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado lleva a cabo este jueves, 28 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto. Los participantes que disponen de boletos validados para esta jornada pueden proceder a la posterior comprobación de sus combinaciones oficiales con el fin de verificar si sus números corresponden a los de la combinación ganadora. Los resultados de las extracciones correspondientes a este jueves se darán a conocer de forma regular a partir de las 21:30 horas, momento en el cual se establece el desglose de los números premiados.

A falta de la introducción de las cifras definitivas tras el cierre del escrutinio oficial, los apartados destinados a la combinación afortunada de esta noche quedan dispuestos bajo la siguiente estructura técnica:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 04, 22, 26, 34, 42 y 46

04, 22, 26, 34, 42 y 46 Número complementario: 13

13 Reintegro: 3

Horario oficial de las extracciones y acceso a la información del sorteo

El proceso de determinación de las cifras afortunadas de la Bonoloto se ejecuta de manera pautada siguiendo los criterios temporales de la organización. El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo, manteniendo una periodicidad diaria que abarca la totalidad de la semana. Los ciudadanos interesados en realizar la verificación de sus apuestas y consultar todos los resultados del juego pueden efectuar el seguimiento de la información a través de la web de 20minutos.es una vez se proceda a la publicación oficial a partir de las 21:30 horas.

Mecánica de juego, precios de las apuestas y modalidades del boleto

El funcionamiento regulado de la Bonoloto se caracteriza por ofrecer una estructura de participación accesible para los usuarios. Las apuestas del sorteo tienen un coste fijado en un precio de 0,50 euros por cada fracción, una tarifa que convierte de manera oficial a este juego en el sorteo más económico de todos los organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Con el fin de formalizar una participación válida dentro de los canales comerciales del organismo, la normativa del sorteo estipula que es necesario realizar como mínimo dos apuestas por boleto.

Los jugadores cuentan con diferentes vías técnicas para gestionar la introducción de sus pronósticos numéricos en los resguardos:

Modalidad simple: En esta opción de juego, el participante puede escoger entre 1 y 8 apuestas integradas por cada boleto validado. Dentro de este sistema, se requiere obligatoriamente que el usuario elija 6 números específicos en cada una de las apuestas de forma diferenciada.

En esta opción de juego, el participante puede escoger entre 1 y 8 apuestas integradas por cada boleto validado. Dentro de este sistema, se requiere obligatoriamente que el usuario elija 6 números específicos en cada una de las apuestas de forma diferenciada. Modalidad múltiple: Esta alternativa incrementa el espectro numérico para las combinaciones, permitiendo al apostante llegar hasta un límite máximo de 11 números por apuesta dentro de las casillas correspondientes.

Todos los datos e indicadores numéricos finales del escrutinio quedan supeditados a la certificación formal de las actas correspondientes a la jornada de hoy.