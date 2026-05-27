La Organización Nacional de Ciegos Españoles efectúa una nueva jornada de sus tradicionales sorteos diarios, con los premios de ‘La Paga’ y las combinaciones de la matriz del Super ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra este miércoles, 27 de mayo de 2026, una nueva jornada de sus emblemáticos sorteos de azar, ofreciendo a los participantes toda la información necesaria para proceder a la comprobación de sus boletos del Cupón Diario y del Super ONCE. Los jugadores que disponen de resguardos validados para esta fecha pueden verificar los datos oficiales correspondientes a las extracciones de la noche, las cuales se publican de forma regular a partir de las 21:45 horas para determinar el reparto de los premios económicos de la jornada.

El Cupón Diario de la ONCE: origen histórico y el premio asociado de ‘La Paga’

El Cupón Diario constituye el sorteo más longevo de la organización, cuya trayectoria se inició oficialmente el 8 de mayo de 1939 bajo el nombre fundacional de Cupón Pro-Ciegos. En aquellos tiempos iniciales, el desarrollo del sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, fijando el precio de adquisición del cupón en 10 céntimos. El formato técnico de la época consistía en la extracción de un número de tres cifras complementado por una serie de cinco cifras.

Con el transcurso de los años, el juego ha evolucionado en su estructura y en la actualidad el Cupón Diario consta de un número de cinco cifras y un número de serie compuesto por tres dígitos. Mediante esta configuración se obtiene el billete ganador de ‘La Paga’, un sorteo asociado al cupón principal que premia a los acertantes con una retribución económica de 36.000 euros al año durante un periodo de 25 años consecutivos.

La diversificación de los sorteos de la institución sumó un hito en el año 1985 con el inicio de los sorteos especiales de fin de semana. A día de hoy, la planificación semanal de la ONCE contempla la celebración del Cuponazo los viernes y del Sueldazo durante los fines de semana (sábados y domingos), configurándose como dos sorteos que disponen de premios más elevados que los que se pueden conseguir de lunes a jueves con el Cupón Diario tradicional.

Los resultados correspondientes a las extracciones del Cupón Diario para este miércoles quedan dispuestos en el siguiente espacio oficial a falta de la introducción de los dígitos definitivos:

Resultado Cupón Diario ONCE: xxxxx de la serie xxx

Super ONCE: reglamento de la matriz de números y categorías de apuestas

Por otra parte, el Super ONCE se define como un juego de loterías de la organización que se celebra todos los días de la semana de forma continuada. La mecánica de este sorteo se fundamenta en una matriz compuesta por 80 números que se encuentran numerados del 1 al 80. El objetivo del participante en cada apuesta consiste en elegir entre 5 y 11 números de la citada matriz, siendo el orden de selección de los mismos un factor totalmente indiferente para la resolución del juego.

Durante el transcurso del sorteo, que se realiza de lunes a domingo de manera puntual a las 21:15 horas, el sistema extrae una combinación ganadora formada por un total de 20 números de los 80 disponibles en la matriz de origen. Con la determinación de este resultado oficial, los participantes optan a diversos premios económicos calculados según la cantidad de números acertados en el boleto y atendiendo al tipo de apuesta pagado. La normativa del juego establece un total de 7 tipos de apuestas diferentes según la cantidad de números elegidos en el casillero: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

Las veinte cifras extraídas que configuran la combinación ganadora del Super ONCE para la jornada de hoy se exponen a continuación con las casillas preparadas para su verificación:

Resultado Super ONCE: xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx y xx

Es de relevancia recordar a todos los portadores de billetes que ante posibles errores o de las omisiones que pudieran existir en soportes de información ajenos, la única lista oficial válida para dirimir el cobro es la que proporciona formalmente Loterías y Apuestas del Estado.