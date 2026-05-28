Loterías y Apuestas del Estado regula este sorteo europeo de lunes y jueves que ofrece un premio máximo de 20.000 euros al mes durante 30 años

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado celebra este jueves, 28 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de EuroDreams. Los participantes en este juego de azar de carácter internacional disponen ya de la información técnica y de las especificaciones normativas necesarias para contrastar sus boletos. Las extracciones de este sorteo se realizan de forma regular a partir de las 21:00 horas, permitiendo a los apostantes verificar si sus elecciones numéricas coinciden con la combinación oficial de la jornada.

A falta de la inserción de los dígitos definitivos tras el cierre del escrutinio general, los apartados reservados para la combinación ganadora y el número especial quedan dispuestos bajo la siguiente estructura a efectos de comprobación:

Combinación ganadora de EuroDreams: 11, 12, 17, 22, 25 y 35

11, 12, 17, 22, 25 y 35 Número ‘sueño’: 4

Mecánica de participación y estructura de juego en EuroDreams

El funcionamiento operativo del sorteo de EuroDreams se caracteriza por una estructura de participación simple para los usuarios. Para formalizar una apuesta, el participante debe seleccionar en primer lugar seis números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 40. De manera complementaria, el procedimiento requiere escoger un dígito adicional de una segunda tabla, numerada del 1 al 5, elemento que recibe la denominación oficial de ‘sueño’. El conjunto de estas variables conforma el boleto con el cual cada jugador opta a las diferentes categorías de retribuciones económicas que distribuye la organización.

Este juego de azar se celebra de forma fija cada lunes y jueves a las 21:00 horas, y se desarrolla a nivel europeo al contar con la participación regulada de diversos países del continente, entre los que se encuentran España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

Categorías de premios y cuantías del sorteo

El reglamento de EuroDreams establece la existencia de seis categorías distintas de premios económicos, cuyos importes aumentan de forma progresiva en función de los aciertos validados en cada resguardo:

Categoría de reintegro: Constituye la cuantía más reducida y da derecho a la devolución del importe total del billete, fijado en 2,50 euros.

Constituye la cuantía más reducida y da derecho a la devolución del importe total del billete, fijado en 2,50 euros. Premios menores: Contemplan asignaciones económicas que ascienden progresivamente en tramos fijos de 5 euros, 40 euros y 120 euros.

Contemplan asignaciones económicas que ascienden progresivamente en tramos fijos de 5 euros, 40 euros y 120 euros. Segundo premio mayor: Consiste en la obtención de un sueldo fijado en 2.000 euros al mes durante un periodo de cinco años, lo que equivale a un importe acumulado total de 120.000 euros.

Consiste en la obtención de un sueldo fijado en 2.000 euros al mes durante un periodo de cinco años, lo que equivale a un importe acumulado total de 120.000 euros. Primer premio mayor: Representa la máxima recompensa del sorteo y otorga una retribución mensual de 20.000 euros al mes durante un plazo de 30 años, alcanzando un fondo total de 7.200.000 euros.

Ante la posibilidad de que se presenten desajustes formales o errores por omisión en las plataformas y soportes de información de terceros, se recuerda de manera expresa a todos los jugadores que la única lista oficial que ostenta validez administrativa y plenos efectos legales para verificar los premios es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.