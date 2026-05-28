La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra una nueva jornada de sus tradicionales juegos de azar con la opción de ganar la Paga anual de 36.000 euros

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) efectúa este jueves, 28 de mayo de 2026, una nueva edición de sus populares sorteos institucionales, que engloban el histórico Cupón diario y el juego dinámico del Super Once. Los ciudadanos que han adquirido sus boletos oficiales para tomar parte en la presente jornada pueden proceder a la posterior comprobación de sus números con el fin de verificar las extracciones de la noche. La difusión oficial de los datos correspondientes a las combinaciones ganadoras se realiza de manera regular a partir de las 21:45 horas, momento en el que quedan certificados los resultados definitivos del escrutinio.

A falta de la inserción de las cifras definitivas una vez concluyan los actos del sorteo de hoy, la estructura técnica para validar los resguardos premiados queda dispuesta de la siguiente manera:

Resultado del Cupón diario de la ONCE: 83.799 de la serie 001.

de la serie Resultado del Super Once: 01, 03, 06, 12, 24, 28, 29, 31, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 64, 69, 70, 72 y 81

Origen e historia del Cupón diario y el premio asociado de la Paga

El Cupón diario de la ONCE constituye el sorteo más longevo de la organización, la cual viene celebrando este juego de azar de forma continuada desde el 8 de mayo de 1939, fecha en la que recibió originalmente la denominación de Cupón Pro-Ciegos. En aquellos tiempos históricos, el sorteo se realizaba de manera totalmente independiente en las diversas provincias de España, disponía de un precio de venta por cupón de 10 céntimos y su mecánica consistía en la extracción de un número de tres cifras complementado por una serie de cinco cifras.

En la actualidad, el formato del Cupón diario de la ONCE se ha adaptado a los nuevos tiempos y consta de un número principal de cinco cifras, junto a un número de serie de tres cifras. A través de este identificador de serie se determina el ganador de la Paga, que es el sorteo asociado al cupón que premia a los acertantes con una retribución económica de 36.000 euros al año durante un periodo fijado en 25 años.

Asimismo, la evolución de la institución llevó a que en el año 1985 se iniciaran de forma específica los sorteos especiales de fin de semana. En la organización contemporánea, los viernes la ONCE sortea el Cuponazo y los fines de semana se pone en juego el Sueldazo, tratándose en ambos casos de dos sorteos que disponen de premios más elevados que los que un participante puede conseguir en las jornadas ordinarias de lunes a jueves con el Cupón diario.

Funcionamiento, normas y categorías de apuestas del Super Once

Por su parte, el Super Once se define como un juego de loterías de la ONCE que se celebra todos los días de la semana, manteniendo una periodicidad constante de lunes a domingo. El sistema de juego se fundamenta en la disposición de una matriz compuesta por 80 números que se encuentran numerados correlativamente del 1 al 80. El objetivo del participante consiste en realizar la elección de entre 5 y 11 números de la citada matriz, siendo el orden de colocación de estos factores indiferente para la resolución final.

Durante el transcurso del sorteo oficial, que se lleva a cabo diariamente a las 21:15 horas, las autoridades obtienen una combinación ganadora formada por un total de 20 números extraídos de los 80 disponibles en la matriz. Con esta combinación de referencia, los participantes optarán a la recepción de diversos premios financieros que se distribuyen según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta que se haya pagado en los terminales. De este modo, la normativa contempla la existencia de 7 tipos de apuestas diferenciadas según la cantidad de números elegidos por el comprador en su boleto: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

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