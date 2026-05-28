El primer premio de la jornada ha correspondido al número 84701, agraciado con 300.000 euros a la serie, mientras que el segundo premio ha recaído en el 39292

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este jueves, 28 de mayo, una nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional, una de las citas de azar más arraigadas en España. La combinación de las esferas en los bombos oficiales ha determinado el reparto de la fortuna de la jornada, asignando los premios mayores y las correspondientes terminaciones para las extracciones de cuatro, tres y dos cifras. Tras el inicio del acto a las 21:02 horas, el proceso ha avanzado con rigurosa puntualidad hasta la obtención de los números agraciados.

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves

El momento cumbre del sorteo se ha alcanzado a las 21:21 horas con la salida del primer premio de la Lotería Nacional, que ha correspondido al número 84701. Esta cifra se encuentra dotada con una cuantía de 300.000 euros por serie, lo que equivale de forma individual a un total de 30.000 euros al décimo para los participantes que posean dicho número.

Previamente, a las 21:14 horas, se ha verificado el segundo premio de la jornada, asignado de manera íntegra al número 39292. En esta categoría, la dotación económica oficial se establece en 60.000 euros a la serie, permitiendo a los portadores de cada décimo agraciado percibir una suma de 6.000 euros.

Extracciones de cuatro, tres y dos cifras de la jornada

El protocolo de la Lotería Nacional del 28 de mayo ha completado su estructura de premios menores mediante las extracciones complementarias según el número de dígitos finales de los décimos:

Extracciones de 4 cifras: Realizadas a las 21:12 horas, las cuatro combinaciones seleccionadas han sido el 7640, 9652, 5776 y 1678. Estos números reparten premios de 750 euros a la serie y un total de 75 euros por cada décimo.

Realizadas a las 21:12 horas, las cuatro combinaciones seleccionadas han sido el 7640, 9652, 5776 y 1678. Estos números reparten premios de 750 euros a la serie y un total de 75 euros por cada décimo. Extracciones de 3 cifras: Certificadas a las 21:10 horas, las siete extracciones del bombo han correspondido a los números 463, 922, 768, 209, 560, 624 y 234. Los poseedores de estas terminaciones reciben 150 euros a la serie y 15 euros por décimo.

Certificadas a las 21:10 horas, las siete extracciones del bombo han correspondido a los números 463, 922, 768, 209, 560, 624 y 234. Los poseedores de estas terminaciones reciben 150 euros a la serie y 15 euros por décimo. Extracciones de 2 cifras: Obtenidas al comienzo del escrutinio, a las 21:06 horas, las nueve extracciones han deparado los números 14, 95, 59, 59, 49, 22, 21, 44 y 04. La dotación en este caso es de 60 euros a la serie y 6 euros al décimo.

El gravamen fiscal de la Agencia Tributaria y la retención de Hacienda

Un aspecto relevante para los beneficiarios es la regulación fiscal de los premios. Las normas vigentes estipulan que los premios de la Lotería Nacional que superan la barrera de los 40.000 euros están sujetos de manera obligatoria a un gravamen del 20%, cuantía que es retenida de forma directa por la Agencia Tributaria.

Atendiendo a las bases del sorteo de este jueves, únicamente el primer premio (el número 84701) cumple los requisitos para estar sujeto a esta retención fiscal en el momento de su cobro. Por el contrario, el segundo premio no será descontado por Hacienda de manera inmediata cuando el ciudadano acuda a percibirlo, si bien este deberá declararse posteriormente en la renta.

Procedimiento de cobro de los décimos y comprobación al instante

El proceso para realizar el cobro de un décimo premiado en la Lotería Nacional se caracteriza por su sencillez y varía según la modalidad de adquisición elegida por el comprador. Si el billete se adquirió en una administración física de la red comercial, el usuario debe acudir a un punto oficial presentando el boleto original junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para tramitar el pago. En el supuesto de que la compra se hubiera formalizado por Internet, el pago se ejecutará siguiendo de manera estricta las indicaciones y normas de la plataforma digital autorizada que se haya utilizado. El organismo público SELAE insiste en la necesidad de recurrir siempre a los canales oficiales para evitar problemas o fraudes.

Para agilizar la verificación de los resguardos, la página web de Loterías y Apuestas del Estado pone a disposición del público un servicio técnico que permite introducir el número de un décimo y consultar en pocos segundos si ha resultado premiado, indicando además la cantidad correspondiente. Esta herramienta de consulta inmediata se encuentra plenamente operativa tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles, y está igualmente habilitada para la revisión de sorteos anteriores.

Definiciones técnicas y el marco institucional del sorteo en España

Para comprender la estructura del juego, es necesario precisar los términos organizativos que lo regulan. Un billete de la Lotería Nacional se compone de diez décimos que comparten el mismo número y la misma serie. El concepto de serie sirve para identificar a cada grupo completo de billetes que transcurre desde el 00000 hasta el 99999, mientras que la fracción cumple la función técnica de diferenciar a cada décimo de forma individual dentro de ese mismo billete.

Cada jueves y sábado, millones de personas siguen fielmente el desarrollo de estos sorteos en España. El juego se encuentra gestionado de forma directa por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), una entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública (anteriormente vinculado bajo la denominación de Ministerio de Economía y Hacienda). Esta estricta gestión de carácter estatal es la que asegura que todo el proceso se encuentre regulado y debidamente supervisado por las instituciones, garantizando los controles oficiales y aportando seguridad y transparencia a los participantes.

PUBLICIDAD

Los orígenes históricos del sorteo de la Lotería Nacional se remontan al siglo XVIII, si bien la configuración de su versión moderna nació en el año 1811 en la ciudad de Cádiz. En pleno conflicto bélico, este sistema se constituyó como una herramienta financiera orientada a sostener la economía del país durante el transcurso de la Guerra de la Independencia.