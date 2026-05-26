La combinación ganadora del juego gestionado por Loterías y Apuestas del Estado ha quedado fijada con las extracciones de las seis cifras principales, el número complementario y el reintegro

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este martes, 26 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar más arraigados en España y que congrega a un mayor número de participantes. Los apostantes disponen ya de los datos oficiales registrados en la jornada para proceder a la verificación de sus resguardos y comprobar si sus combinaciones han resultado agraciadas con alguna de las cuantías económicas que distribuye la organización.

El procedimiento de extracción de las bolas desde los bombos oficiales ha determinado la combinación afortunada de esta noche. El resultado definitivo de la Bonoloto se publica de manera regular a partir de las 21:30 horas, quedando configurado formalmente por los siguientes números:

Combinación ganadora: 11, 18, 22, 26, 28 y 31

11, 18, 22, 26, 28 y 31 Número complementario: 3

3 Reintegro: 9

Mecánica de participación y modalidades de apuesta en la Bonoloto

El funcionamiento técnico de la Bonoloto se caracteriza por un sistema de selección sencillo y pautado para los usuarios. Para participar en este sorteo, el requisito fundamental consiste en elegir 6 números diferenciados dentro de una tabla que comprende las cifras desde el 1 hasta el 49. En el apartado económico, el reglamento fija el coste de cada apuesta en 0,5 euros (50 céntimos). No obstante, para que un boleto adquiera validez formal ante la red comercial, la normativa estipula de manera obligatoria la realización de un mínimo de dos apuestas por resguardo.

Los jugadores tienen a su disposición distintas alternativas operativas para configurar sus pronósticos en el sistema de juego:

Apuesta simple: Esta modalidad faculta al apostante a cumplimentar desde 1 hasta un máximo de 8 apuestas por cada boleto. En cada una de estas fracciones se debe llevar a cabo la selección obligatoria de 6 números.

Esta modalidad faculta al apostante a cumplimentar desde 1 hasta un máximo de 8 apuestas por cada boleto. En cada una de estas fracciones se debe llevar a cabo la selección obligatoria de 6 números. Apuesta múltiple: Mediante esta opción, existe la posibilidad de seleccionar una mayor estructura de cifras, permitiéndose marcar hasta un máximo de 11 números en el casillero. Conforme se incrementa la cantidad de números múltiples escogidos, aumentan proporcionalmente las posibilidades matemáticas de ganar el premio, aunque de igual modo se eleva el coste final de las apuestas validadas.

Opciones de temporalidad y regulación de la sociedad estatal

La estructura de la Bonoloto permite a los usuarios definir el alcance temporal de sus apuestas. La regulación ofrece la posibilidad de participar en un solo sorteo (lo que se conoce como el sorteo diario) o, por el contrario, consignar los pronósticos para el resto de los sorteos de la semana. Esta última modalidad permite participar en las seis ediciones semanales, que se celebran de lunes a sábado de forma continuada, siempre y cuando el boleto sea validado formalmente antes del inicio del primer sorteo en el que se desea concurrir, manteniendo idéntica combinación durante todo el ciclo.

Este histórico juego de azar, cuya fundación oficial se sitúa en febrero de 1988, se encuentra bajo la estricta regulación de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. De acuerdo con los criterios financieros que rigen la entidad pública, la Bonoloto destina de manera fija el 55% del total de su recaudación económica a la cobertura de los premios destinados a los acertantes de las diversas categorías.

Ante la eventual aparición de errores de carácter formal o desajustes por omisión en las plataformas informativas de terceros, se recuerda expresamente a todos los participantes que la única lista oficial que goza de total validez y plena solvencia administrativa para proceder al cobro de boletos es la suministrada de forma oficial por Loterías y Apuestas del Estado.