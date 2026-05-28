El IBEX 35 cerró este jueves, 28 de mayo de 2026 en 18.279,30 puntos, una sesión que terminó con tono negativo tras anotar una variación de -101,60 puntos (-0,55%). Con la jornada en números rojos y una tendencia a la baja, el selectivo español mostró desde la apertura una dinámica de desgaste que acabó imponiéndose sobre el intento de sostener los niveles altos del día.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, la sesión arrancó en 18.312,30 puntos y alcanzó un máximo intradía de 18.377,60. El lado menos favorable llegó cuando el índice cedió hasta un mínimo intradía de 18.217,00, para finalmente despedirse por debajo de su referencia previa: el cierre de la sesión anterior había sido de 18.380,90 puntos.

Cómo cerró el IBEX 35

La fotografía del mercado deja una lectura clara: el IBEX no logró consolidar el impulso que sugiere el máximo del día, y terminó cediendo terreno con movimientos consistentes en la parte baja del rango intradía. La diferencia frente al cierre previo, -101,60 puntos, resume el pulso del día: presión vendedora y falta de catalizadores suficientes para revertir la tendencia.

En términos de comportamiento, el selectivo transitó una franja amplia, desde los 18.217,00 del mínimo hasta los 18.377,60 del máximo. Ese rango refleja un mercado con volatilidad moderada, pero con dirección dominante: la de un ajuste que, aunque no se tradujo en un desplome, sí impidió que el índice recuperara el terreno perdido.

Esta sesión también pone el foco en un factor habitual en cierres con sesgo bajista: la dificultad para sostener precios cuando el mercado empieza a priorizar la gestión de riesgo sobre el impulso comprador. En ese contexto, el cierre en 18.279,30 actúa como señal de continuidad de la cautela.

Evolución de la semana

Mirando a los últimos cinco días, la semana dibuja un patrón de ida y vuelta: subidas puntuales que no logran convertirse en tendencia sostenida y jornadas donde el índice recorta para retomar niveles algo más bajos.

Viernes 22 de mayo : cierre en 17.985,30 puntos.

: cierre en puntos. Lunes 25 de mayo : rebote hasta 18.387,40 puntos (apertura 18.191,40; máximo 18.412,00).

: rebote hasta puntos (apertura 18.191,40; máximo 18.412,00). Martes 26 de mayo : retroceso moderado con cierre en 18.290,90 puntos.

: retroceso moderado con cierre en puntos. Miércoles 27 de mayo : recuperación con cierre en 18.380,90 puntos.

: recuperación con cierre en puntos. Jueves 28 de mayo: nuevo recorte hasta 18.279,30 puntos.

La secuencia es significativa: pese al repunte del 25 de mayo y la estabilidad relativa del 27, el 28 vuelve a colocar al IBEX en una senda de corrección. En términos prácticos, el mercado se mantiene técnicamente exigente, con el cierre de hoy por debajo del último tramo de resistencia cercano al cierre anterior.

Para inversores y analistas, el punto clave es que el índice no solo ha cerrado en rojo, sino que lo ha hecho después de un día con recorrido relativamente amplio: esa combinación suele interpretarse como un mensaje de debilidad en el tramo final.

Euríbor y mercados

En paralelo al pulso del mercado bursátil, el entorno de tipos de interés y la expectativa sobre la evolución del Euríbor siguen actuando como telón de fondo para la economía y para la financiación. Aunque el valor exacto del Euríbor no se detalla aquí, el contexto general es el habitual en estas semanas: los inversores calibran el rumbo de la política monetaria y su impacto potencial en hipotecas, consumo y costes financieros.

Cuando el mercado percibe que el ciclo de tipos puede mantener presión o prolongar el nivel de costes, suele reflejarse en la valoración de sectores sensibles a financiación y a la demanda interna. En ese escenario, la bolsa puede reaccionar con mayor selectividad, premiando a aquellas compañías con menor dependencia del ciclo crediticio y castigando el resto.

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En consecuencia, la sesión de hoy del IBEX 35 encaja en una lectura más amplia: cautela y preferencia por el control del riesgo, mientras el mercado espera señales más claras sobre la trayectoria de tasas y sobre el impacto macroeconómico en la economía real.

Cierre: el IBEX 35 terminó el jueves 28 de mayo de 2026 en 18.279,30 puntos, con -101,60 puntos (-0,55%), en una jornada coherente con la tendencia a la baja descrita por los datos de Yahoo Finance.