La Organización Nacional de Ciegos Españoles confirma el número afortunado del juego más antiguo de la institución, los datos de ‘La Paga’ y las combinaciones de las cinco extracciones diarias

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este martes, 26 de mayo de 2026, una nueva jornada de sus tradicionales sorteos de lotería, determinando las combinaciones ganadoras del Cupón Diario, el Super ONCE, el Triplex y Mi Día. Los participantes que disponen de boletos validados en todo el territorio nacional pueden proceder a la comprobación de sus resguardos oficiales para verificar si sus números coinciden con los resultados extraídos de los bombos institucionales. Las cifras definitivas se encuentran validadas de forma oficial tras la última actualización efectuada a las 21:37 horas.

Cupón Diario de la ONCE: número premiado y serie de ‘La Paga’

El Cupón Diario de la ONCE, reconocido formalmente como el juego más antiguo de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ha definido su reparto de fortuna para la noche de hoy. Esta modalidad ofrece de forma regular hasta 55 premios que pueden alcanzar una cuantía de 35.000 euros para aquellos participantes que consigan acertar el número de cinco cifras.

Los datos oficiales para la jornada de este martes establecen la siguiente combinación:

Número de la ONCE: 01885

01885 Número de serie para ‘La Paga’: 016

Junto a la estructura del premio principal se ejecuta el juego asociado de ‘La Paga’. Conforme a las bases que regulan esta opción comercial, el apostante que resulte agraciado recibirá un sueldo mensual fijado en 3.000 euros al mes durante un periodo de 25 años consecutivos. Para acceder a esta condición, es requisito obligatorio que el boleto coincida tanto con el número de cinco cifras del Cupón Diario como con el número de serie específico que acompaña al resguardo.

Desde una perspectiva histórica, los sorteos de la ONCE iniciaron su andadura en cada provincia de manera independiente, registrando costes de adquisición por boleto que solían oscilar entre las 10 y las 25 pesetas. En aquella época fundacional, el sorteo consistía en la extracción de un número de tres cifras junto a una serie de hasta cinco dígitos. En la actualidad, el formato se estructura mediante un número de cinco cifras y tres números para la serie. Asimismo, en el año 1985 se introdujeron modificaciones en los sorteos de fin de semana, quedando fijada la celebración del Cuponazo de la ONCE los viernes con premios de hasta 9 millones de euros, y el Sueldazo de la ONCE los sábados y domingos con un premio único de 300.000 euros y una paga de 5.000 euros durante un plazo de 20 años.

Sorteo del Super ONCE: combinaciones de las cinco extracciones de hoy

El Super ONCE, juego de azar gestionado por la institución, contempla la realización de cinco sorteos diarios repartidos de lunes a domingo de forma ininterrumpida. Las extracciones de este martes se han ejecutado de manera consecutiva tras la conclusión del Triplex, deparando las siguientes veinte cifras en cada una de sus citas programadas:

Primer sorteo: 03-14-15-25-26-31-44-46-48-50-54-57-63-69-70-72-75-76-80-82

03-14-15-25-26-31-44-46-48-50-54-57-63-69-70-72-75-76-80-82 Segundo sorteo: 01-18-20-21-22-29-32-33-38-41-50-54-55-56-58-65-70-71-81-83

01-18-20-21-22-29-32-33-38-41-50-54-55-56-58-65-70-71-81-83 Tercer sorteo: 05-13-14-18-25-32-33-35-38-41-46-48-54-64-65-68-76-78-80-84

05-13-14-18-25-32-33-35-38-41-46-48-54-64-65-68-76-78-80-84 Cuarto sorteo: 02-06-08-19-21-25-40-41-46-56-59-60-62-68-70-73-77-81-83-85

02-06-08-19-21-25-40-41-46-56-59-60-62-68-70-73-77-81-83-85 Quinto sorteo: 02-04-06-10-14-18-22-24-30-37-44-51-55-57-61-67-69-72-77-81

El coste mínimo estipulado para cumplimentar una apuesta en el Super ONCE está fijado en 1 euro, permitiendo la opción de obtener ganancias de hasta un millón de euros por cada euro que haya sido apostado por el usuario. En la mecánica de participación, se requiere la selección de un grupo de números englobados en un intervalo que oscila entre los 5 y los 11 dígitos, pudiéndose escoger las cifras desde el 1 hasta el 50. Estos pronósticos pueden asignarse para un único sorteo o para varias jornadas consecutivas. La matriz de resultados finales se constituye a partir de los 20 números extraídos en el acto oficial.

Los premios que distribuye el Super ONCE se calculan en función de los aciertos totales que registre el participante en su boleto, así como de la cantidad global de números que haya decidido apostar. El reglamento dispone que se obtiene un premio de mayor rango si la cantidad de números apostados y de números acertados guarda una proporción similar; de este modo, si se realiza una apuesta a 7 números y se aciertan los 7, la dotación económica es más grande que si se apuesta por 8 y se obtienen siete aciertos. Igualmente, las retribuciones dependen del dinero invertido inicialmente, siendo el premio mayor si se apuestan 10 euros en comparación con una apuesta de 5 euros bajo idéntico número de aciertos. Las tablas de premios se encuentran disponibles para su consulta en la web oficial de la organización.

Resultados oficiales del Triplex y del sorteo de Mi Día

Por otra parte, el Triplex de la ONCE ha completado sus cinco sorteos diarios correspondientes a esta jornada. Esta modalidad se integra dentro de la línea de apuestas que ofrece la Organización Nacional de Ciegos y presenta un precio de adquisición fijado en 50 céntimos por boleto. Las combinaciones de tres cifras obtenidas en el día de hoy se detallan a continuación de manera pautada:

Primer sorteo: 833

833 Segundo sorteo: 633

633 Tercer sorteo: 668

668 Cuarto sorteo: 268

268 Quinto sorteo: 521

El funcionamiento de este juego requiere que los apostantes seleccionen tres cifras consecutivas, con las cuales se puede tomar parte en un único sorteo o en los cinco que se celebran cada día. En el caso de formalizar una apuesta de tipo múltiple, se jugarán los sorteos correlativos siguientes a la hora de validación de la apuesta. Los premios se estructuran en base al orden de salida: la recompensa más grande asciende a 150 euros si se aciertan las tres cifras en el mismo orden de la extracción oficial. El siguiente nivel dota con 10 euros a quienes acierten las cifras en distinto orden. Asimismo, se adjudica un premio de dos euros si se aciertan las dos primeras o las dos últimas cifras, mientras que el derecho a reintegro se obtiene al acertar un número de la primera o de la última fila.

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Finalmente, las extracciones relativas al juego de Mi Día de la ONCE han deparado la determinación de la fecha afortunada y el número complementario para este martes. El resultado oficial de la jornada queda constituido bajo los siguientes datos de validación:

Fecha ganadora: 06 DIC 1985 (6 de diciembre de 1985)

06 DIC 1985 (6 de diciembre de 1985) Número de la suerte: 05

Todos los participantes interesados en verificar el estado de sus apuestas pueden contrastar estas secuencias numéricas oficiales para comprobar si han resultado agraciados con alguno de los miles de premios que distribuye la institución en sus distintas modalidades de juego de este martes.