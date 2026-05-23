Loterías y Apuestas del Estado regula este tradicional juego de azar en España, que destina el 55% de su recaudación a premios y publica su combinación ganadora a partir de las 21:30 horas

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado celebra este sábado, 23 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar más arraigados en España y que cuenta con un mayor volumen de jugadores en todo el territorio nacional. Los participantes en esta jornada disponen de toda la información necesaria para proceder a la comprobación de sus boletos validados y verificar si sus combinaciones han resultado agraciadas en las extracciones oficiales de la noche.

Los datos relativos a los números afortunados se difunden de forma regular una vez concluido el procedimiento en el salón de sorteos. La combinación ganadora, el número complementario y el correspondiente reintegro de la jornada quedan dispuestos de la siguiente manera, a falta de la introducción de las cifras definitivas tras el escrutinio:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 2-4-12-21-25-42

Número complementario: 5

Reintegro: 6

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y costes de la Bonoloto

El funcionamiento técnico y de participación de la Bonoloto destaca por una estructura simplificada que permite a los usuarios confeccionar sus pronósticos de forma pautada. Para tomar parte en el sorteo, la mecánica básica consiste en la selección de 6 números diferenciados, los cuales deben estar encuadrados dentro de una tabla numérica que abarca desde el 1 hasta el 49. En lo relativo al impacto económico de las apuestas, el reglamento oficial dictamina que cada una de ellas posee un valor fijado en 0,5 euros (50 céntimos). No obstante, para que un boleto sea considerado plenamente válido por la administración, la normativa exige la realización de un mínimo de dos apuestas por resguardo.

Los apostantes disponen de diferentes vías operativas para gestionar la introducción de sus combinaciones en el sistema:

Apuesta simple: Permite la opción de jugar desde 1 hasta un máximo de 8 apuestas integradas dentro de un mismo boleto, debiendo seleccionarse obligatoriamente 6 números en cada una de dichas apuestas de manera independiente.

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Apuesta múltiple: Ofrece la posibilidad de seleccionar una mayor cantidad de cifras, permitiéndose marcar hasta un máximo de 11 números en el casillero. Conforme aumentan los números múltiples escogidos por el jugador, las probabilidades matemáticas de obtener un premio se incrementan, elevándose de manera proporcional el coste final del boleto validado.

Opciones de participación temporal y regulación institucional

La estructura organizativa de la Bonoloto facilita la planificación de los juegos a lo largo de la semana. Los usuarios tienen la potestad de validar su participación para un único sorteo (denominado sorteo diario) o, por el contrario, optar por jugar en el resto de los sorteos programados para el ciclo semanal. Esta última alternativa faculta la inclusión de una misma combinación numérica en los seis sorteos semanales, fijados de lunes a sábado de forma ininterrumpida, siempre y cuando la validación formal del resguardo se formalice con anterioridad a la celebración del primer sorteo en el que se desea concurrir.

Este juego de azar posee una dilatada trayectoria histórica desde su fundación oficial en febrero de 1988. En la actualidad, su gestión y supervisión normativas corren a cargo de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. De acuerdo con los datos aportados por el propio organismo regulador, la Bonoloto destina de manera fija el 55% del total de su recaudación económica a la cobertura de los premios de las diferentes categorías.

Ante la posibilidad de que se presenten errores de carácter formal o desajustes por omisión en los canales de difusión de plataformas de comunicación externas, se recuerda de manera expresa a todos los jugadores que la única lista oficial válida y dotada de plenos efectos administrativos para la reclamación de importes es la que proporciona formalmente Loterías y Apuestas del Estado.