La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra una nueva jornada de sus sorteos de fin de semana, con un primer premio de 5.000 euros al mes y cuatro extracciones adicionales de 2.000 euros mensuales

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha llevado a cabo este sábado, 23 de mayo de 2026, una nueva edición de sus tradicionales sorteos del Sueldazo y del Super Once. Todos los participantes que disponen de boletos validados para esta jornada pueden proceder a verificar los resultados oficiales con el objetivo de comprobar si sus números coinciden con las combinaciones agraciadas en los bombos de la institución. La publicación de los datos definitivos se realiza de manera regular a partir de las 21:45 horas, momento en el que se difunden las cifras de los premios principales y secundarios de la noche.

El Sueldazo de la ONCE: funcionamiento del primer premio y las extracciones adicionales

El Sueldazo constituye una modalidad de sorteo especial que la organización celebra de forma específica los sábados y los domingos de cada semana. En este juego, los apostantes optan de manera principal a una recompensa fijada en 5.000 euros al mes durante un periodo de 20 años, un importe que se complementa con un pago de 300.000 euros al contado. Esta cuantía se reserva en exclusiva para el poseedor del billete cuyo número de cinco cifras y serie coincida plenamente con la primera extracción efectuada en el acto oficial.

No obstante, esta primera extracción no limita sus efectos al galardón mayor, sino que reparte más premios en metálico que varían según la cantidad de números que coincidan con el número ganador de la jornada. Estas cuantías complementarias se encuentran estipuladas por la propia normativa de la ONCE y su desglose detallado se puede consultar a través de su sitio web oficial.

De forma complementaria a la obtención del número principal, el protocolo del sorteo del Sueldazo contempla la realización de cuatro extracciones posteriores. Cada uno de estos cuatro números adicionales lleva asociado un premio para los acertantes de 2.000 euros al mes durante un plazo de 10 años consecutivos. Asimismo, estas extracciones de carácter posterior introducen un total de 216 premios de 400 euros destinados a aquellos participantes que posean el número de cinco cifras agraciado pero que no registren la coincidencia del número de serie correspondiente.

La estructura oficial de los resultados del Sueldazo de este sábado queda dispuesta de la siguiente manera, a falta de la inserción de las cifras numéricas definitivas tras el cierre del escrutinio:

Primer premio del Sueldazo: 57.097 de la serie 021

Los premios adicionales son los números: 71.178, serie 019; 27.283, serie 029; 22.412, serie 015 y 04.211, serie 046.

Super Once: sistema de participación por matrices de números y tramos de apuesta

PUBLICIDAD

Por otra parte, el juego del Super Once se define como una modalidad de lotería gestionada por la organización cuya celebración se ejecuta todos los días de la semana de manera continuada, abarcando de lunes a domingo. El funcionamiento interno de este sorteo se estructura a partir de una matriz compuesta por un total de 80 números que van numerados correlativamente del 1 al 80. El objetivo técnico que debe cumplir cada participante consiste en efectuar una selección libre de entre un mínimo de 5 y un máximo de 11 números dentro de la citada matriz, siendo el orden de colocación de dichas cifras un factor totalmente indiferente para la resolución final de la apuesta.

A lo largo de la celebración diaria de este sorteo, fijada puntualmente a las 21:15 horas, el sistema oficial obtiene una combinación ganadora que queda integrada por 20 números extraídos de los 80 disponibles de origen. Mediante la determinación de esta matriz de resultados, los participantes conservan la opción de acceder a diversos premios económicos que se calculan en base a la cantidad de números que se hayan acertado en el boleto y atendiendo de igual manera al tipo de apuesta pagado previamente. El reglamento vigente establece 7 tipos de apuestas diferenciadas que se definen por la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

El resultado correspondiente a los números agraciados en la jornada de este sábado se expone de forma pautada a continuación:

Combinación ganadora del Super Once: xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx y xx

La difusión formal de esta combinación de veinte cifras se realiza asimismo a partir de las 21:45 horas. Ante la posibilidad de que existan errores en la transcripción de los datos o de que se registren omisiones en plataformas de comunicación de carácter externo, se recuerda de manera explícita a todos los jugadores que la única lista oficial que posee plena validez y efectos administrativos vinculantes es la proporcionada formalmente por Loterías y Apuestas del Estado.