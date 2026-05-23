Loterías y Apuestas del Estado confirma la combinación ganadora de la jornada, que distribuye un primer premio para el número 70272 y un segundo premio para el 43481

Esta modalidad, consolidada en la oferta de Loterías y Apuestas del Estado, distribuye un primer premio de 30.000 euros por serie y un segundo de 6.000 euros por serie en su cita de cada jornada

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este sábado, 23 de mayo de 2026, una nueva jornada de su Sorteo Diario de la Lotería Nacional. Esta variante del juego institucional, que cuenta con una notable participación en todo el territorio nacional, ofrece a los jugadores la oportunidad de verificar si sus décimos han resultado agraciados dentro del sistema de distribución de premios regulado para este día.

El desarrollo actual de las extracciones se asienta sobre un proceso de modernización técnica. A lo largo de los años, la Lotería Nacional ha experimentado una evolución metodológica sustancial, transitando desde aquellas primeras ediciones que se ejecutaban mediante soportes de papel y un sistema de bombo manual, hasta llegar al escenario actual, caracterizado por el uso de máquinas automáticas. La implantación de estos dispositivos automáticos permite agilizar el transcurso del sorteo y elevar las condiciones de seguridad en la obtención de las combinaciones.

Distribución de los números premiados de la Lotería Nacional

Los registros oficiales aportados por el organismo público para la jornada de hoy determinan la identidad de las cinco cifras que componen los dos galardones de mayor rango económico del sorteo:

Primer premio: 70272

Segundo premio: 43481

Los poseedores de los boletos que contengan de forma exacta las cinco cifras correspondientes a estas combinaciones principales acceden de manera directa al reparto establecido por las bases normativas de la organización, que contempla las dotaciones de 30.000 euros por serie para el primer premio y de 6.000 euros por serie para el segundo.

Reintegros oficiales y datos de actualización

Junto a la designación de los números principales, el protocolo de extracción de la Lotería Nacional ha fijado los tres dígitos que dan derecho al cobro de los reintegros establecidos para la devolución del coste de la apuesta. En esta edición de sábado, los billetes cuyas últimas terminaciones coincidan con las cifras obtenidas en las extracciones especiales aseguran la compensación de reintegro. Las tres cifras determinantes han quedado validadas formalmente bajo los siguientes códigos:

Reintegros: R6, R3 y R2 (dígitos 6, 3 y 2)

Toda la información descrita responde a los registros institucionales cuya última validez técnica ha quedado certificada a través de la actualización efectuada de manera puntual a las 1:56 horas. Como es norma en la gestión de estos juegos de azar, la única lista oficial que posee plena validez legal y administrativa para dirimir cualquier reclamación o abono de los premios es la que suministra formalmente la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Premios principales y aproximaciones del sorteo

El reglamento que rige el Sorteo Diario de la Lotería Nacional, una opción comercial instituida en el año 2003, establece un esquema de retribuciones fijo para las diferentes categorías. El primer premio de la jornada dota a los boletos ganadores con una cuantía de 30.000 euros por serie. Asimismo, el segundo premio dispone una asignación económica de 6.000 euros por serie.

Más allá de los dos galardones de mayor cuantía, la estructura del juego contempla el reparto de compensaciones financieras adicionales para los jugadores. Estas bonificaciones complementarias se otorgan de forma específica a los números anterior y posterior al que resulte agraciado con el primer premio, un procedimiento que se aplica de igual manera para los números inmediatamente anterior y posterior correspondientes al segundo premio de la jornada.

Trayectoria, modalidades y fines sociales del juego

El origen del actual formato diario se sitúa tras la desaparición de una modalidad previa y de características similares denominada «Lotería Instantánea». Aquel precedente se gestionaba por medio de tarjetas o boletos físicos que los usuarios podían adquirir de forma directa en diversos establecimientos comerciales de la red de distribución, tales como quioscos y estancos. Tras la reestructuración del modelo en 2003, el Sorteo Diario de la Lotería Nacional quedó fijado en el calendario oficial con celebraciones todas las semanas, abarcando de lunes a sábado de forma ininterrumpida.

PUBLICIDAD

Esta opción de juego se ha consolidado como una de las modalidades más populares entre los apostantes debido a la viabilidad de acceder a premios económicos en cada jornada mediante un coste de participación relativamente bajo. Desde una perspectiva institucional, la actividad asociada a este sorteo ha contribuido de manera directa a elevar la recaudación de fondos de carácter público para el Estado, además de derivar recursos hacia diversas causas sociales y benéficas. El Sorteo Diario de la Lotería Nacional constituye, por lo tanto, una pieza central en la adaptación de esta entidad centenaria ante las demandas de los consumidores de lotería.

Ante la posibilidad de que existan errores formales o desajustes por omisión en las plataformas de información de terceros, se recuerda de manera expresa a todos los participantes que la única lista oficial válida y con plenos efectos legales para el cobro de los décimos es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.