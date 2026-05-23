La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro determinan el reparto de los premios económicos y el acceso al bote de la jornada

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 23 de mayo de 2026, una nueva edición del tradicional sorteo de La Primitiva. Los participantes que disponen de boletos validados para tomar parte en esta jornada de juegos de azar pueden proceder a la verificación de sus resguardos oficiales con el fin de comprobar si sus números corresponden a la combinación agraciada en el bombo.

La publicación oficial de los datos de las extracciones se efectúa de manera regular a partir de las 21:25 horas. Los números e identificadores que configuran el resultado definitivo del sorteo de hoy quedan establecidos bajo la siguiente estructura técnica, a falta de la introducción de las cifras definitivas:

Combinación ganadora: 12-18-22-30-33-35

Complementario: 1

Reintegro: 3

El número premiado del Joker es 4546818.

Mecánica de juego y el sistema de extracción 6/49

El funcionamiento de La Primitiva dispone de una normativa clara y un procedimiento de selección muy específico en cada sorteo semanal. Para participar formalmente en el juego, cada jugador debe elegir un total de 6 números diferentes, los cuales han de estar comprendidos necesariamente en una tabla que abarca desde el 1 hasta el 49. El propósito fundamental de las apuestas validadas radica en el acierto de la denominada Combinación Ganadora en el sorteo correspondiente.

Esta combinación de referencia se constituye mediante la extracción aleatoria de un total de 6 bolas extraídas directamente de un bombo general que contiene las 49 esferas numeradas de origen, una modalidad operativa que es comúnmente conocida en el sector de las loterías bajo la acepción de la fórmula 6/49.

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El transcurso reglamentario de este sorteo de hoy, sábado 23 de mayo de 2026, incorpora otras variables numéricas orientadas a estructurar los diferentes niveles de retribuciones económicas para los acertantes. En primer lugar, se extrae de forma consecutiva una bola extra de la misma matriz, asignada específicamente como el número complementario de la velada.

De manera independiente, el protocolo dictamina la extracción de otra bola procedente de un bombo aparte, que alberga las cifras comprendidas estrictamente entre el 0 y el 9, la cual asume la función determinante de número de reintegro. Para que un participante pueda acceder a la máxima categoría de premios del juego, conocida bajo el concepto de el BOTE, la legislación técnica requiere de manera obligatoria el acierto pleno de los 6 números principales que integran la combinación ganadora junto con el número del reintegro.

Ante la eventual existencia de errores conceptuales u omisiones específicas en las transcripciones efectuadas por plataformas de comunicación de carácter secundario, se recuerda de modo oficial a los jugadores que la única lista oficial válida y dotada de plenos efectos administrativos para la gestión del cobro de boletos es la que proporciona formalmente la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado.