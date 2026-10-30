El sorteo de Bonoloto se celebra hoy, viernes 30 de octubre, a las 21:30. Podrás seguirlo en directo en esta misma página, con la señal oficial del sorteo y la combinación ganadora en cuanto terminen de salir las bolas.

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Resultado del sorteo anterior: Bonoloto del 29 de octubre: combinación ganadora y premios

¿A qué hora es el sorteo de Bonoloto hoy?

El sorteo de Bonoloto de hoy, viernes 30 de octubre, está previsto a las 21:30 (hora peninsular, la misma que en Ceuta). Bonoloto se sortea todos los días.

Hasta qué hora se puede jugar hoy

Las apuestas para el sorteo de hoy se pueden validar hasta las 21:00.

Dónde seguir el sorteo

En esta misma página: la actualizamos con la combinación ganadora en cuanto salen las bolas y, después, con el reparto de premios.

Cómo comprobar tu boleto de Bonoloto

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Con 3 aciertos ya hay premio, y si coincide el reintegro se recupera el importe jugado.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a Bonoloto y cuánto cuesta

Se eligen 6 números del 1 al 49. En el sorteo salen 6 números y el complementario, y se extrae el reintegro, del 0 al 9, que viene impreso en el boleto. Cada apuesta cuesta 0,50 euros.

Categorías de premios

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª: 5 aciertos + complementario

3.ª: 5 aciertos

4.ª: 4 aciertos

5.ª: 3 aciertos

Reintegro: se devuelve el importe jugado

Último resultado de Bonoloto (jueves 29 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el jueves 29 de octubre, la combinación ganadora fue 11, 13, 24, 26, 42, 48, con el complementario 9 y el reintegro 7. Hubo un acertante de primera categoría. Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Números que más han salido en Bonoloto

En los últimos 30 sorteos de Bonoloto (del 30 de septiembre al 29 de octubre), los números que más se han repetido son el 23 (8 veces), el 13 (7 veces), el 18 (6 veces), el 22 (6 veces), el 31 (6 veces), el 48 (6 veces).

Los que menos han salido son el 1 (1 vez), el 7 (1 vez), el 10 (1 vez), el 25 (1 vez), el 37 (1 vez), el 45 (1 vez).

Es un dato curioso, no una predicción: cada sorteo es independiente y todos los números tienen la misma probabilidad de salir.

Próximo sorteo de Bonoloto

El próximo sorteo de Bonoloto es el sábado 31 de octubre, a las 21:30. Todos los resultados están en Bonoloto: últimos resultados.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.