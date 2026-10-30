El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Toledo para participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia motivada por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda. El encuentro se celebra en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ubicado en las dependencias del centro 112 de la capital castellanomanchega.

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En esta visita institucional, el jefe del Ejecutivo se encuentra acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar de primera mano las labores de coordinación entre las distintas administraciones y servicios de emergencia implicados en la gestión del siniestro.

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La presencia de Sánchez en Toledo da continuidad al seguimiento institucional establecido desde que se produjo la catástrofe. Cabe recordar que el presidente ya acudió el pasado miércoles directamente al lugar del accidente en Urda, donde anunció la declaración de tres días de luto oficial —vigentes hasta este próximo 31 de octubre— y garantizó que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer con total transparencia los motivos del suceso. Asimismo, durante la jornada del jueves, el presidente del Gobierno también intervino en las reuniones técnicas del Cecopi, mientras los equipos de rescate y las autoridades forenses continúan volcado en las labores de desescombro e identificación, con un balance provisional que se mantiene en 69 víctimas mortales y medio centenar de heridos hospitalizados.

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