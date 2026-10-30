El ministro de Transportes acudirá a petición propia a la Diputación Permanente tras el trágico choque entre un AVE y un Iryo en Toledo que se ha cobrado la vida de 69 personas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes 3 de noviembre a las 17:00 horas en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El titular de la cartera acudirá a petición propia con la finalidad de facilitar información y rendir cuentas ante el resto de las formaciones políticas sobre el accidente ferroviario acontecido en el término municipal de Urda (Toledo), una catástrofe en la que han perdido la vida 69 personas. Fuentes parlamentarias han avanzado la fecha de esta convocatoria, la cual coincide con las peticiones registradas en la Cámara por parte de grupos parlamentarios como Sumar, ERC y Podemos.

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La tramitación en la Diputación Permanente y la iniciativa del Ejecutivo

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que fue el propio ministro de Transportes quien solicitó formalmente comparecer en el seno de la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Esta decisión institucional se hace pública después de que este mismo jueves el grupo parlamentario Sumar registrase una iniciativa formal en dicho órgano con el fin de forzar la presencia de Óscar Puente.

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De manera paralela, las formaciones Podemos y ERC presentaron de forma conjunta otra solicitud suscrita por sus respectivos portavoces parlamentarios, Ione Belarra y Gabriel Rufián, para exigir que el ministro ofreciese explicaciones detalladas en sede parlamentaria. La composición de la Diputación Permanente —órgano que asume los poderes esenciales del Congreso al encontrarse la Cámara disuelta por la convocatoria de elecciones generales— cuenta con una representación proporcionalmente reducida de 69 diputados, frente a los 350 del Pleno.

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En el reparto de este órgano, los seis representantes de Sumar junto a los portavoces de ERC y Podemos, integrados en el Grupo Mixto, acumulaban un total de ocho votos a favor de forzar la comparecencia. Ante la previsión de que formación como EH Bildu respaldara la propuesta, la iniciativa requería el apoyo de otras fuerzas de la oposición, señaladamente los 27 votos del Partido Popular. No obstante, dicho cómputo de apoyos parlamentarios no resultará necesario para activar la sesión dada la voluntad explícita de comparecer manifestada por el propio ministro.

Rueda de prensa del ministro y estado de las investigaciones del accidente

De forma previa a su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso, el Ejecutivo ha anunciado que Óscar Puente ofrecerá este viernes una rueda de prensa ante los medios de comunicación. El objetivo de esta comparecencia pública ante los periodistas es, según señalan fuentes gubernamentales, «seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario».

El grave siniestro, registrado este miércoles a la altura de Urda (Toledo), se ha cobrado por el momento la vida de al menos 69 personas. Asimismo, alrededor de medio centenar de heridos continúan ingresados y reciben atención médica en distintos centros hospitalarios distribuidos entre la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, las pesquisas dirigidas a esclarecer las causas exactas que provocaron la colisión entre el tren de alta velocidad AVE y la unidad de la compañía Iryo se mantienen abiertas en el lugar de los hechos.