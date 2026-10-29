La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 17 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 28 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 27 y el 29 de octubre.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, miércoles 28 de octubre

Combinación ganadora de la jornada 17

Los 14 signos: 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, X, 2, 2. Pleno al 15: 2-M.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Nº Partido Resultado Signo 1 Rsd Alcalá-Las Palmas 1-3 2 2 Cd Alcoyano-Mallorca 0-1 2 3 Arosa Sc-Pontevedra Cf 2-0 1 4 At. Calatayud-Osasuna 0-6 2 5 Cd Badajoz-Tenerife 0-1 2 6 Cd Cieza-Granada 0-3 2 7 Ub Conquense-Castellón 0-3 2 8 Cd Covadonga-R. Valladolid 0-1 2 9 Cd Minera-Fc Cartagena 0-1 2 10 Cd Don Benito-Cd Extremadura 2-4 2 11 Cd Laredo-Burgos 2-4 2 12 Cd Numancia-R. Oviedo 3-3 X 13 Cd Tudelano-R. Zaragoza 0-4 2 14 Xerez Cd-Cádiz 1-3 2 15 Pleno al 15 · Recreativo De Huelva-Rayo Vallecano 2-3 2-M

Premios de la jornada 17

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, martes 27 de octubre

Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 18 2.506,22 € 1ª (14 Aciertos) 319 301,69 € 2ª (13 Aciertos) 9.696 4,65 € 3ª (12 Aciertos) 65.388 1,38 € 4ª (11 Aciertos) 112.273 0,00 € 5ª (10 Aciertos) 146.321 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 17 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

Más resultados

Te puede interesar