La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 17 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 28 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 27 y el 29 de octubre.
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Combinación ganadora de la jornada 17
Los 14 signos: 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, X, 2, 2. Pleno al 15: 2-M.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Rsd Alcalá-Las Palmas
|1-3
|2
|2
|Cd Alcoyano-Mallorca
|0-1
|2
|3
|Arosa Sc-Pontevedra Cf
|2-0
|1
|4
|At. Calatayud-Osasuna
|0-6
|2
|5
|Cd Badajoz-Tenerife
|0-1
|2
|6
|Cd Cieza-Granada
|0-3
|2
|7
|Ub Conquense-Castellón
|0-3
|2
|8
|Cd Covadonga-R. Valladolid
|0-1
|2
|9
|Cd Minera-Fc Cartagena
|0-1
|2
|10
|Cd Don Benito-Cd Extremadura
|2-4
|2
|11
|Cd Laredo-Burgos
|2-4
|2
|12
|Cd Numancia-R. Oviedo
|3-3
|X
|13
|Cd Tudelano-R. Zaragoza
|0-4
|2
|14
|Xerez Cd-Cádiz
|1-3
|2
|15
|Pleno al 15 · Recreativo De Huelva-Rayo Vallecano
|2-3
|2-M
Premios de la jornada 17
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|18
|2.506,22 €
|1ª (14 Aciertos)
|319
|301,69 €
|2ª (13 Aciertos)
|9.696
|4,65 €
|3ª (12 Aciertos)
|65.388
|1,38 €
|4ª (11 Aciertos)
|112.273
|0,00 €
|5ª (10 Aciertos)
|146.321
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 17 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.