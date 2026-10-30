La Consejería de Urbanismo y Transporte destina 75.402,76 € a la modernización de la flota de autotaxi y eurotaxi.

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La Consejería de Urbanismo y Transporte de Ceuta ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización de la flota de autotaxi y eurotaxi de la ciudad para el año 2026. El objetivo es fomentar la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad universal y la mejora de la calidad del servicio público de taxis.

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La financiación máxima destinada a esta actuación es de 75.402,76 €, que se gestionará a través de PROCESA, el medio propio encargado de la ejecución técnica y administrativa del proyecto. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que se evaluarán las solicitudes para determinar cuáles cumplen mejor con los criterios establecidos.

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Modalidades subvencionables

Vehículos cero emisiones

Vehículos ECO

Adaptación del vehículo a Eurotaxi

Inversión en equipos de seguridad

Los vehículos nuevos, incluidos los denominados «kilómetro cero», serán subvencionables siempre que no hayan sido previamente matriculados. Además, se han incorporado criterios de flexibilidad para los titulares de licencias de Eurotaxi, permitiendo la exención de algunos requisitos medioambientales debido a la limitada disponibilidad de vehículos adaptados en el mercado.

Las bases reguladoras entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOCCE. Los interesados podrán interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6665 del 30 de octubre de 2026.