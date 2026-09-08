El conjunto castellonense inicia su andadura europea este martes 08 de septiembre en el Signal Iduna Park a las 21:00 horas en el duelo televisado por M+ Liga de Campeones 2

La Champions League sigue su curso y este martes 08 de septiembre medirán sus fuerzas en el estadio Signal Iduna Park el Borussia Dortmund y el Villarreal, en un partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos del campeonato continental. El choque arrancará a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo por televisión a través del canal M+ Liga de Campeones 2.

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El estreno en la máxima competición europea de clubes sitúa al conjunto español ante uno de los desplazamientos más exigentes de la fase inicial. La escuadra alemana ejercerá de local ante su afición en el emblemático feudo de Dortmund con el objetivo de sumar los primeros tres puntos del torneo, en una jornada inaugural donde ambos clubes buscan arrancar con buen pie su andadura en la competición.

Próximos compromisos continentales

El calendario de la Champions League ya define el trayecto inmediato para ambos contendientes tras la disputa de este primer enfrentamiento en Alemania.

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Después del encuentro ante el Villarreal, el Borussia Dortmund disputará sus siguientes partidos europeos frente al Bodo Glimt y al Sabah. Por su parte, el Villarreal afrontará un exigente calendario en las posteriores jornadas de la fase de grupos, donde se medirá de forma consecutiva al Nápoles y al Liverpool.

Horario y canal de televisión para ver hoy el partido entre Borussia Dortmund y Villarreal

El partido entre el Borussia Dortmund y el Villarreal correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Champions League se disputa hoy martes 08 de septiembre en el Signal Iduna Park.

El choque empezará a las 21:00 horas (horario peninsular español) y puede verse en directo por televisión a través del canal M+ Liga de Campeones 2.