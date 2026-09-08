El tenista alemán muestra una versión muy firme para resolver su compromiso en tres sets (6-2, 6-2 y 7-6) y se cita con Botic van de Zandschulp en la siguiente ronda del grand slam neoyorquino

Alexander Zverev se mostró muy sólido por segundo partido consecutivo y ya está en cuartos de final del US Open 2026, tras acabar con Luciano Darderi por un marcador de 6-2, 6-2 y 7-6(3). Cuando el italiano quiso reaccionar, en el tercer set, ya era demasiado tarde para sobreponerse a lo que prácticamente fue un monólogo de ‘Sascha’, que ahora se las verá con Botic van de Zandschulp.

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El jugador germano certificó su clasificación para la ronda de los ocho mejores del Abierto de Estados Unidos tras desplegar un juego sobrio y con apenas fisuras en las pistas de Nueva York. La contundencia de Zverev en los dos primeros parciales marcó el rumbo del enfrentamiento, impidiendo que Darderi pudiera desplegar sus recursos tácticos en la pista rápida neoyorquina desde el comienzo de la cita.

Durante las dos primeras mangas, el tenista alemán encadenó tramos de absoluto dominio desde el fondo de la pista y mantuvo una alta efectividad con sus primeros saques. Los parciales idénticos de 6-2 y 6-2 reflejaron la brecha entre ambos contendientes en esa fase inicial, donde Darderi se vio superado de forma constante y sin margen para generar opciones de rotura frente al tenista germano.

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En la tercera manga, el jugador italiano elevó su nivel e intentó reaccionar para estirar el desarrollo del partido. Sin embargo, para cuando el italiano quiso reaccionar, en el tercer set, ya era demasiado tarde para sobreponerse a lo que prácticamente fue un monólogo de ‘Sascha’. El parcial desembocó en una muerte súbita donde Zverev volvió a hacer valer su experiencia en los momentos decisivos para cerrar el ‘tie-break’ por 7-3 y certificar el triunfo en tres mangas de manera firme.

Con esta victoria, Alexander Zverev confirma sus buenas sensaciones sobre la pista del US Open 2026, enlazando su segundo duelo consecutivo de gran solidez en el torneo. Tras sellar su billete a la siguiente ronda, ‘Sascha’ ya conoce a su próximo oponente en el cuadro masculino: el neerlandés Botic van de Zandschulp, a quien se enfrentará en los cuartos de final en busca de una plaza entre los cuatro mejores de la competición estadounidense.