El conjunto verdiblanco regresa a la máxima competición europea de clubes 21 años después para medirse al LOSC Lille de Davide Ancelotti tras su victoria ante el Real Madrid

El Real Betis vuelve a disputar la Champions League. El conjunto verdiblanco pone fin este martes a una ausencia de 21 años en la máxima competición europea de clubes enfrentándose como visitante al LOSC Lille en la jornada inicial del torneo continental.

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La escuadra sevillana acude a la cita con el objetivo de dar continuidad a la inercia positiva cosechada en el campeonato nacional, donde logró una victoria por 1-0 frente al Real Madrid el pasado viernes. Por su parte, el equipo francés pretende trasladar al escenario internacional las buenas sensaciones mostradas en el arranque de la liga francesa, torneo en el que marcha en cuarta posición.

Un duelo de dinámicas positivas en Europa

El choque supondrá un exigente reto a domicilio para la entidad verdiblanca en el inicio de su andadura continental. Enfrente estará el LOSC Lille, conjunto dirigido por el técnico Davide Ancelotti, que busca hacer valer su condición de local para certificar su progresión competitiva tanto en el ámbito doméstico como en la Liga de Campeones.

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El enfrentamiento medirá el impulso del Real Betis tras su triunfo ante el conjunto blanco con la solidez del bloque galo, asentado en los puestos altos de la tabla en Francia.

¿Cuándo y dónde puedo ver el LOSC Lille – Real Betis?

El encuentro entre el LOSC Lille y el Real Betis se disputará este martes a partir de las 21:00 horas.

En España, la retransmisión en directo del partido de la Champions League podrá seguirse por televisión a través del canal Movistar+ Liga de Campeones 3.