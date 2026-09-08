El conjunto blanco se estrena este martes 8 de septiembre a las 21:00 horas en la fase liga de la Champions League frente al cuadro italiano en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid se enfrenta este martes 8 de septiembre al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas, en la que será la jornada inaugural de la fase liga de la Champions League 2026-27. El choque, encuadrado en la primera fecha de la máxima competición continental, supondrá la puesta de largo europea de ambos contendientes en un duelo de máxima exigencia. El colegiado inglés Michael Oliver será el encargado de impartir justicia sobre el césped del coliseo madrileño.

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El equipo entrenado por José Mourinho afronta el compromiso con la necesidad imperiosa de reaccionar tras encajar una derrota por 1-0 ante el Real Betis en su último compromiso de LaLiga. Además de recuperar buenas sensaciones futbolísticas, el cuadro madridista deberá sobreponerse a un importante capítulo de ausencias en su plantilla. Mourinho no podrá contar para la cita con hombres como Eduardo Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni, a quienes se suman los lesionados de larga duración.

Dinámicas opuestas y precedentes favorables

Por su parte, el Inter de Milán desembarca en el feudo blanco atravesando un momento dulce de forma. El bloque dirigido por Cristian Chivu mantiene un pleno de victorias en su campeonato doméstico, reforzado tras firmar una remontada de mérito por 3-2 ante el Nápoles. La intención del conjunto interista es prolongar su inercia positiva en la competición europea y romper una tendencia reciente que le resulta adversa frente al Real Madrid, puesto que el equipo español se ha impuesto en los últimos cuatro enfrentamientos directos disputados entre ambos.

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El partido se perfila como una prueba de fuego decisiva para los dos proyectos. El Real Madrid persigue un triunfo balsámico ante su afición para iniciar el torneo con buen pie, mientras que el Inter buscará validar su excelente arranque de curso en uno de los escenarios más exigentes de Europa.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Inter de Milán en televisión

El choque entre el Real Madrid y el Inter de Milán dará comienzo a las 21:00 horas (horario peninsular español) de este martes 8 de septiembre de 2026.

En España, la retransmisión televisiva del encuentro podrá seguirse en directo a través de las plataformas de pago Movistar + y Orange TV, encargadas de ofrecer la señal de la Liga de Campeones en el territorio nacional.