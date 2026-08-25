El grupo parlamentario Vox ha vuelto a elevar el tono exigiendo medidas contundentes en el ámbito diplomático y comercial frente a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta. Durante la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el diputado de la formación Alberto Asarta ha acusado abiertamente al Gobierno del Reino de Marruecos de actuar de forma «desleal» en el control de sus fronteras.

«El Gobierno marroquí ha sido desleal y todo apunta a su implicación», ha aseverado Asarta en la Cámara Baja al referirse al incremento de la presión migratoria en la frontera terrestre española.

Revisión del acuerdo preferencial de 1996

Frente a lo que el diputado calificó como una «invasión», Vox exige que la respuesta trascienda el ámbito nacional e involucre directamente al Ejecutivo de Bruselas mediante sanciones de carácter comercial y diplomático.