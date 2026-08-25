El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado este martes que la ciudad contará con una representación propia en el Comité de las Regiones de la Unión Europea en Bruselas. Este acuerdo responde a una «reivindicación histórica» para que Ceuta disponga de voz directa en las instituciones europeas, y se ha materializado tras ceder la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) uno de sus cuatro puestos comunitarios.

En una comparecencia junto a la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José Pelayo, Vivas ha expresado su reconocimiento por este gesto institucional:

«Se trata de una reivindicación histórica de la ciudad para tener voz en la Unión Europea y que hemos podido alcanzar gracias a la generosidad de su presidenta, María José Pelayo, que nos ha cedido su puesto. Pelayo ha dado apoyo en la etapa más difícil de la era reciente de Ceuta y nunca lo vamos a olvidar».

Alarma por la crisis migratoria: «Ceuta está en la UCI»

Durante su intervención, el presidente ceutí urgió al Gobierno de España a actuar con medidas proporcionales ante la severa crisis que sufre la ciudad desde los incidentes del pasado 31 de julio, señalando que «Ceuta lleva en el ADN la capacidad para resistir y el amor a España».

Entrada masiva en 48 horas: Vivas denunció que cerca de 80.000 personas asaltaron la frontera vulnerando la integridad territorial en apenas dos días, lo que comparó proporcionalmente con la entrada hipotética de 50 millones de personas en toda España.

Vivas denunció que cerca de 80.000 personas asaltaron la frontera vulnerando la integridad territorial en apenas dos días, lo que comparó proporcionalmente con la entrada hipotética de 50 millones de personas en toda España. Presión demográfica extrema: Tras los eventos, aproximadamente 10.000 personas permanecen en la ciudad. Sumadas a la población irregular ya existente, suponen casi el 15% de la población total de Ceuta, situación que según el presidente compromete la seguridad nacional.

Riesgo de bancarrota municipal

Vivas ha advertido del fuerte impacto económico y social que afronta el municipio: