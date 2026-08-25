Margarita Robles inicia este martes una ronda de explicaciones de hasta ocho miembros del Ejecutivo tras casi un mes de la entrada masiva de migrantes y la activación de la Ley de Seguridad Nacional.

MADRID. — Casi un mes después de la grave crisis migratoria desatada en Ceuta tras la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma, el Gobierno de Pedro Sánchez arranca este martes una maratoniana ronda de comparecencias parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Hasta ocho ministros desfilarán para dar explicaciones en una de las sesiones de control e interrogatorios más complejos de la legislatura.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la encargada de abrir el fuego parlamentario en un clima de alta tensión política. Tras semanas de reproches cruzados y la decisión de decretar la situación de interés para la Seguridad Nacional —que otorga el mando único al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres—, las fuerzas de la oposición, lideradas por el Partido Popular, buscan fiscalizar al detalle la gestión de esta emergencia.

Las 7 claves del interrogatorio al Ejecutivo

Entre las preguntas y aspectos más conflictivos a los que tendrán que hacer frente los ministros destacan:

El papel del CNI: ¿Qué información previa manejaba el Centro Nacional de Inteligencia sobre la presión migratoria en la frontera y la posible permisividad o instrumentalización por parte del Reino de Marruecos? Abusos y violaciones a menores: La preocupante situación detectada en la zona y centros de acogida, con denuncias sobre agresiones sexuales y violaciones sufridas por menores no acompañados durante y después de las entradas masivas. Retraso en la Ley de Seguridad Nacional: Las razones por las cuales Moncloa tardó casi cuatro semanas en declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, tras haber rechazado inicialmente las peticiones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Mando único y encaje jurídico: Los problemas jurídicos tras intentar crear un «coordinador interministerial» sin cobertura legal adecuada y los motivos de la designación final de Ángel Víctor Torres al frente de la respuesta. Cooperación diplomática y devoluciones: La efectividad de los contactos con Rabat y la ejecución de los acuerdos bilaterales para contener las entradas en la frontera. Reparto territorial de menores: El mecanismo de distribución entre comunidades autónomas y el choque de competencias en el ámbito de protección a la infancia. Despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: La dotación de medios materiales, humanos y refuerzos en la frontera para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Presión política en aumento

Mientras el Partido Popular busca apoyos parlamentarios para forzar la comparecencia en un pleno extraordinario del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el foco de la atención pública queda fijado en el alcance de las explicaciones que aporten los ministros de las distintas carteras implicadas (Defensa, Interior, Política Territorial o Infancia, entre otras).