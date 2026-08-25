El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formaliza este martes la declaración de ‘situación de interés para la seguridad nacional’ para coordinar la respuesta estatal ante la severa crisis migratoria que afecta a Ceuta. La decisión se toma tras registrarse la entrada masiva de más de 80.000 personas a través de la frontera marroquí, lo que ha llevado al Ejecutivo a centralizar las operaciones bajo la dirección de un mando único encomendado al ministro Ángel Víctor Torres.

La activación de este mecanismo legal de emergencia responde a la dimensión sin precedentes de los acontecimientos migratorios vividos en el perímetro fronterizo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con esta figura, contemplada en la Ley de Seguridad Nacional, la Administración Central refuerza el despliegue de recursos humanos, asistenciales y de orden público para responder con inmediatez a las necesidades sobre el terreno.

Contexto de la crisis y despliegue institucional

La entrada masiva de más de 80.000 migrantes en un breve periodo de tiempo ha desbordado las capacidades asistenciales iniciales de la ciudad autónoma, exigiendo una acción coordinada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales y Migraciones.

Mediante este mando único, se agilizará la toma de decisiones ejecutivas y la movilización de infraestructuras críticas para garantizar la seguridad en el perímetro fronterizo, el orden ciudadano y el correcto flujo asistencial y sanitario a los afectados en los puntos de acogida habilitados.

Eje de Actuación Mando Responsable Alcance y Objetivos Operativos Marco Legal Presidencia del Gobierno Declaración de ‘situación de interés para la seguridad nacional’. Dirección Ejecutiva Ángel Víctor Torres Mando único interministerial para la gestión de la crisis en Ceuta. Impacto Migratorio Frontera con Marruecos Respuesta a la entrada masiva de más de 80.000 migrantes. Operativa en Terreno Fuerzas de Seguridad y Defensa Refuerzo de la seguridad interior, custodia de frontera y apoyo logístico.

Implicaciones de la Seguridad Nacional

La asignación del mando a Ángel Víctor Torres permitirá canalizar con mayor eficacia las solicitudes de ayuda urgente y optimizar el uso de fondos estatales e interinstitucionales. El Gobierno busca con ello estabilizar la situación sociosanitaria en la frontera sur de España y reordenar la capacidad de respuesta inmediata ante un escenario de alta complejidad internacional e institucional.