Junio de 2026 llega sin festivos nacionales en España, pero varias comunidades autónomas sí tendrán días no laborables durante el mes. Las fechas más destacadas serán el Corpus Christi, el Día de La Rioja, el Día de la Región de Murcia y San Juan, que será festivo en varios territorios.

Según el calendario laboral publicado en el BOE para 2026, las fiestas laborales se reparten entre festivos nacionales, autonómicos y locales, por lo que conviene revisar cada comunidad y municipio antes de planificar escapadas o días libres.

Festivos de junio 2026 por comunidades

Jueves 4 de junio: Corpus Christi

Será festivo en Castilla-La Mancha. Al caer en jueves, permitirá hacer puente a quienes puedan librar también el viernes 5 de junio.

Martes 9 de junio: Día de La Rioja

Será festivo autonómico en La Rioja. Al caer en martes, puede facilitar un puente si se toma libre el lunes 8.

Martes 9 de junio: Día de la Región de Murcia

También será festivo en la Región de Murcia, coincidiendo con el día grande de la comunidad.

Miércoles 17 de junio: Fiesta de Arán

En el territorio de Arán, esta fecha sustituye al festivo de San Esteban dentro del calendario catalán.

Miércoles 24 de junio: San Juan

Será festivo en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el caso valenciano, el 24 de junio se reconoce como festivo autonómico en 2026 por la celebración de Sant Joan.

¿Hay puentes en junio de 2026?

El principal puente del mes será el de Corpus Christi en Castilla-La Mancha, ya que el festivo cae en jueves. También podrán organizarse descansos largos en La Rioja y Murcia, donde el 9 de junio cae en martes.

En Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, San Juan cae en miércoles, por lo que no genera puente automático, aunque sí puede facilitar una semana laboral más corta.

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Festivos locales en junio

Además de los festivos autonómicos, muchos municipios pueden tener fiestas locales durante junio. Por eso, es recomendable consultar el calendario laboral del ayuntamiento correspondiente, especialmente en localidades donde se celebran fiestas patronales o San Juan.