El 1 de mayo se celebra en España y en muchos otros países el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha vinculada a la lucha histórica por la jornada laboral de ocho horas y a la defensa de los derechos laborales.

El origen de esta conmemoración está relacionado con las protestas obreras de Chicago de 1886. Aquellas movilizaciones reclamaban una jornada laboral de ocho horas y terminaron convirtiéndose en un símbolo internacional del movimiento obrero, especialmente tras los sucesos de Haymarket del 4 de mayo de ese año.

La fecha quedó asociada al movimiento internacional de trabajadores después de que la Segunda Internacional la designara en 1889 como jornada de reivindicación obrera. Desde entonces, el 1 de mayo se consolidó como una fecha de movilización sindical y memoria de las luchas laborales.

En España, el 1 de mayo es festivo nacional y figura en el calendario laboral oficial como Fiesta del Trabajo. En 2026 cae en viernes, lo que permite a muchos ciudadanos disfrutar de un puente de tres días.

La jornada mantiene una doble dimensión. Por un lado, es un día de descanso reconocido en el calendario laboral. Por otro, sigue siendo una fecha de reivindicación en la que sindicatos y organizaciones sociales reclaman mejoras salariales, empleo digno, reducción de la jornada, servicios públicos, seguridad laboral y acceso a la vivienda.

En 2026, UGT y CCOO han convocado las movilizaciones bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. Su manifiesto llama a reforzar la negociación colectiva, mejorar los salarios, reducir la jornada laboral, proteger la salud en el trabajo y defender los servicios públicos.

Más de un siglo después de su origen, el Día del Trabajador continúa siendo una de las fechas más importantes del calendario social y laboral. Su significado se mantiene ligado a la memoria de las conquistas obreras, pero también a los desafíos actuales del mercado de trabajo.