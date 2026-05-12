Canal Sur vivió una tarde inusual después de que su emisión quedara interrumpida en plena programación vespertina por los paros convocados por parte de la plantilla de la Radio Televisión de Andalucía. El corte afectó directamente a “La tarde, aquí y ahora”, el popular programa presentado por Juan y Medio, que desapareció de la señal de la cadena autonómica durante la franja prevista de protesta.

La interrupción comenzó a las 18:00 horas, cuando la pantalla de Canal Sur quedó en negro con un mensaje informando de que la cadena suspendía sus emisiones hasta las 19:50 horas por los paros convocados por el comité de huelga. La incidencia se produjo en plena emisión del magacín de tarde y afectó también al arranque habitual de la programación posterior.

La protesta fue impulsada por organizaciones sindicales y representantes de trabajadores de la RTVA, entre ellos CCOO, la Agrupación de Trabajadores y el Sindicato de Periodistas, mientras que UGT se mantuvo al margen de los paros. El conflicto laboral gira en torno a reivindicaciones como la cobertura de vacantes, la recuperación de la producción propia frente a la externalización y las críticas al supuesto uso partidista de los informativos.

El fundido a negro llegó en una jornada especialmente sensible para Canal Sur, ya que la cadena tenía previsto emitir el debate electoral entre los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a pocos días de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. El debate reunió a Juan Manuel Moreno, María Jesús Montero, Manuel Gavira, Antonio Maíllo y José Ignacio García, y estaba organizado por la RTVA dentro de la recta final de la campaña.

Desde el Comité Intercentros justificaron la huelga como respuesta a lo que consideran una falta de actuación por parte de la dirección del ente público ante las demandas laborales de la plantilla. La protesta buscó visibilizar el malestar interno en un momento de máxima exposición mediática para la televisión autonómica.

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La dirección de la RTVA, por su parte, consideró excesivo el paro al coincidir con una jornada clave para la cobertura electoral. La emisión regresó en torno a las 19:50 horas, con un especial informativo previo al debate, sin que se hiciera una referencia destacada al corte sufrido durante la tarde.

El apagón televisivo dejó una imagen poco habitual en Canal Sur: el programa de Juan y Medio interrumpido en directo y una pantalla en negro como reflejo visible del conflicto laboral que atraviesa la cadena pública andaluza.