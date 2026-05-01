Las principales ciudades españolas acogen hoy, viernes 1 de mayo de 2026, las tradicionales manifestaciones del Día del Trabajador, una jornada marcada por las reivindicaciones laborales y sociales. Este año, UGT y CCOO han convocado movilizaciones bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

En Madrid, la manifestación principal está prevista a las 12:00 horas. El recorrido partirá desde la Gran Vía, en la confluencia con la calle Clavel, y finalizará en Plaza de España, según el documento de actos convocados por UGT para el 1 de mayo de 2026.

El manifiesto conjunto de UGT y CCOO llama a la movilización en defensa de la seguridad y la salud en el trabajo, la reforma del despido, la regulación del trabajo a tiempo parcial, la reducción de la jornada, los salarios dignos, la negociación colectiva, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la transición ecológica justa.

Además de Madrid, hay actos convocados en numerosas capitales. En Barcelona, la manifestación saldrá a las 11:30 horas desde la Plaça Urquinaona/Ronda de Sant Pere hacia la Plaza de Correus; en Valencia, la salida está prevista a las 11:00 horas desde la Plaza San Agustín; en Bilbao, la convocatoria figura a las 11:30 horas desde el Sagrado Corazón; y en Murcia, a las 11:00 horas desde la Plaza de la Fuensanta hasta los Jardines del Malecón.

Los sindicatos sitúan este 1 de mayo en un contexto de preocupación por el coste de la vida, el acceso a la vivienda y la calidad del empleo. También reclaman que la digitalización y la inteligencia artificial se traduzcan en más derechos, mejores salarios y reducción del tiempo de trabajo, no en más precariedad o control empresarial.

La jornada del Día del Trabajador mantiene así su carácter histórico de movilización obrera, pero también incorpora debates actuales vinculados a la vivienda, la democracia, la igualdad, los servicios públicos y los nuevos modelos productivos.