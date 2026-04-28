La edad ordinaria de jubilación en España volverá a cambiar a partir del 1 de enero de 2027. El sistema culminará entonces el calendario progresivo iniciado con la reforma de las pensiones de 2011 y fijará la jubilación en 67 años para los trabajadores que no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses.

Este cambio supone el final de la etapa transitoria que durante los últimos años ha ido elevando de forma gradual tanto la edad legal de retiro como el periodo de cotización exigido para poder jubilarse a los 65 años.

La nueva edad de jubilación desde 2027

Desde 2027, los trabajadores podrán jubilarse a los 65 años solo si acreditan 38 años y seis meses o más cotizados. En cambio, quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria sin adelanto de edad.

En 2026, la edad ordinaria estaba situada en 66 años y 10 meses para quienes tenían menos de 38 años y tres meses cotizados. Por tanto, el cambio de 2027 añade dos meses más para ese grupo de trabajadores y eleva el umbral de cotización necesario para seguir jubilándose a los 65 años.

Tabla de la edad de jubilación en 2026 y 2027

Año Cotización acreditada Edad ordinaria de jubilación 2026 38 años y 3 meses o más 65 años 2026 Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 2027 38 años y 6 meses o más 65 años 2027 Menos de 38 años y 6 meses 67 años

La Seguridad Social recoge este calendario como parte de la aplicación gradual de la reforma, que queda completada a partir de 2027.

Qué trabajadores podrán jubilarse a los 65 años

La jubilación a los 65 años no desaparece, pero quedará reservada a quienes hayan reunido una carrera laboral larga. A partir de 2027, será necesario contar con 38 años y seis meses cotizados para mantener esa edad ordinaria de retiro.

En la práctica, esto afecta especialmente a trabajadores con trayectorias laborales más intermitentes, periodos de desempleo prolongados o entradas tardías en el mercado laboral, que podrán verse obligados a retrasar su jubilación hasta los 67 años.

Jubilación anticipada: cuándo se podrá pedir

La jubilación anticipada voluntaria seguirá siendo posible, aunque con penalización sobre la pensión. Según la información oficial de La Moncloa, los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos pueden jubilarse hasta dos años antes de su edad ordinaria si acreditan 35 años cotizados, con al menos dos de ellos dentro de los 15 años anteriores a la solicitud.

Esto significa que, desde 2027, quienes tengan derecho a jubilarse ordinariamente a los 65 años podrían adelantar su retiro hasta los 63 años. Por su parte, quienes tengan una edad ordinaria de 67 años podrían acceder a la jubilación anticipada voluntaria desde los 65 años, siempre que cumplan los requisitos exigidos.

Eso sí, la pensión no se cobra íntegra si se adelanta la jubilación. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores en función de los meses de adelanto y de los años cotizados. En la referencia oficial de 2026, la reducción puede situarse entre el 2,81% y el 21% en la jubilación anticipada voluntaria.

Por qué cambia la edad de jubilación

El aumento de la edad de jubilación responde a la reforma aprobada en 2011, que estableció un calendario de transición para retrasar progresivamente la edad ordinaria hasta los 67 años. El objetivo era adaptar el sistema de pensiones al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

Con la llegada de 2027, España completa más de una década de ajustes en las condiciones de acceso a la pensión contributiva. El nuevo escenario deja dos edades de referencia: 65 años para carreras largas de cotización y 67 años para quienes no alcancen el mínimo exigido.

Cómo queda la jubilación en España desde 2027

A partir del 1 de enero de 2027, la norma general será clara: los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse de forma ordinaria. Quienes sí alcancen ese periodo podrán seguir retirándose a los 65 años.

La jubilación anticipada continuará existiendo, pero implicará una reducción en la cuantía de la pensión. Por ello, la carrera de cotización será todavía más determinante para decidir cuándo retirarse y cuánto se cobrará una vez reconocida la prestación.