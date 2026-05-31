La campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026 entra en su recta final. Los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio de 2026 para presentar la declaración por internet, por teléfono o de forma presencial. En el caso de declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, el plazo termina antes: el 25 de junio.

Aunque muchos ciudadanos confirman el borrador rápidamente, los expertos recomiendan revisarlo con calma. Un dato incorrecto, una deducción olvidada o un error en el número de cuenta puede provocar retrasos en la devolución o incluso una regularización posterior.

No revisar el borrador antes de enviarlo

El error más habitual es confirmar el borrador sin comprobar los datos personales, familiares y económicos. El borrador puede no incluir cambios de domicilio, nacimiento de hijos, divorcios, alquileres, venta de vivienda o nuevas deducciones.

La Agencia Tributaria permite presentar la Renta 2025 por internet desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, pero el contribuyente es responsable de revisar que la información sea correcta antes de enviarla.

Olvidar deducciones autonómicas

Otro fallo frecuente es no aplicar deducciones autonómicas por alquiler, nacimiento de hijos, discapacidad, familia numerosa, gastos educativos o cuidado de mayores. Algunas no aparecen automáticamente en el borrador y deben incorporarse manualmente.

Por eso es importante consultar las deducciones disponibles en la comunidad autónoma de residencia fiscal.

Equivocarse con el alquiler o la vivienda

Los contribuyentes que viven de alquiler deben revisar si pueden aplicar alguna deducción estatal o autonómica. También conviene comprobar bien los datos catastrales de inmuebles, garajes, segundas viviendas o propiedades heredadas.

En caso de venta de vivienda, hay que declarar correctamente la ganancia o pérdida patrimonial.

No declarar ayudas o subvenciones

Algunas ayudas públicas deben incluirse en la declaración, como determinadas subvenciones, bonos, ayudas al alquiler o ayudas para reformas. No declararlas puede provocar una revisión posterior de Hacienda.

Errores en el IBAN

Un número de cuenta incorrecto puede retrasar la devolución. Antes de enviar la declaración, conviene comprobar que el IBAN está completo y pertenece al contribuyente.

Presentar fuera de plazo

No presentar la declaración dentro del plazo puede acarrear recargos o sanciones. La campaña finaliza el 30 de junio, y la atención presencial en oficinas comienza el 1 de junio, con cita previa disponible desde el 29 de mayo.

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Recomendación final

Antes de confirmar la Renta, revisa ingresos, datos familiares, vivienda, deducciones autonómicas, cuenta bancaria y resultado final. Si hay dudas, es mejor pedir cita con la Agencia Tributaria o consultar con un asesor.