Este viernes 1 de mayo de 2026 es festivo en toda España por la celebración del Día del Trabajador, una jornada reconocida oficialmente en el calendario laboral como Fiesta del Trabajo. Al tratarse de una festividad nacional, el descanso se aplica en todas las comunidades autónomas y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El 1 de mayo figura en la resolución de la Dirección General de Trabajo que publica la relación de fiestas laborales para 2026. El Boletín Oficial del Estado recoge este calendario con las fiestas de ámbito nacional, autonómico y local, después de recibir la información remitida por las comunidades autónomas.

La jornada llega este año con un efecto especial en el calendario, ya que cae en viernes. Esto permite a muchos trabajadores disfrutar de un puente de tres días, especialmente en aquellos sectores en los que no hay actividad durante el fin de semana. El impacto se notará en los desplazamientos por carretera, la ocupación turística, los horarios comerciales y la actividad de servicios.

El Día del Trabajador tiene también un fuerte contenido reivindicativo. Cada año, sindicatos y organizaciones sociales aprovechan esta fecha para reclamar mejoras laborales y sociales. En 2026, las principales demandas se centran en salarios, vivienda, reducción de la jornada, empleo digno, servicios públicos y protección de los derechos de los trabajadores.

Aunque para muchos ciudadanos el 1 de mayo supone una jornada de descanso, para otros sectores como hostelería, transporte, seguridad, sanidad o comercio de conveniencia puede ser un día laborable. En esos casos, las condiciones dependen del convenio colectivo, del contrato y de la organización de cada empresa.

El festivo también puede alterar el funcionamiento de administraciones, bancos, oficinas públicas, centros educativos y muchos comercios. Por ello, se recomienda consultar horarios concretos antes de realizar gestiones o desplazarse a establecimientos que puedan cerrar durante la jornada.