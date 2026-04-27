La posibilidad de una huelga general en el transporte por carretera gana fuerza ante el bloqueo en la tramitación de la jubilación anticipada para los conductores profesionales. CC OO ha advertido al Ministerio de Seguridad Social de que el plazo de seis meses previsto para elaborar los informes necesarios está a punto de finalizar sin avances, lo que podría provocar que las solicitudes presentadas queden desestimadas.

La medida afecta a un colectivo cercano a los 800.000 trabajadores, entre conductores de mercancías, autobuses, logística y grúas autopropulsadas. El sindicato denuncia que el Ministerio que dirige Elma Saiz no ha elaborado aún el primero de los cuatro informes técnicos requeridos antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pueda resolver los expedientes.

CC OO sostiene que esta situación supone un incumplimiento del artículo 22 del reglamento sobre jubilación anticipada, pese a que los profesionales del transporte han cumplido con los requisitos establecidos en el Real Decreto 402/2025. La organización considera “irresponsable” que la Administración no responda dentro del plazo normativo y alerta de que los expedientes podrían verse afectados por silencio administrativo.

El sindicato exige al Gobierno que ponga “de inmediato todos los medios” para garantizar que las solicitudes no decaigan por la falta de actuación del propio Ministerio. De no producirse avances, CC OO buscará acordar un calendario de movilizaciones con otras organizaciones del sector, incluidos trabajadores asalariados, autónomos y empresas.

La amenaza podría desembocar en una huelga general de todo el transporte de carretera y la logística en España. Para el sindicato, el retraso administrativo sitúa al colectivo ante un “callejón sin salida” y podría interpretarse como un bloqueo al acceso a la jubilación anticipada.

Desde el Ministerio de Seguridad Social defienden que la tramitación está en marcha y aseguran que el primer informe requiere una labor técnica compleja. Fuentes ministeriales explican que se trata de un colectivo muy amplio, por lo que es necesario recabar datos, diseñar bases de información y delimitar con precisión los perfiles afectados.

Seguridad Social sostiene que este primer informe servirá como referencia para los siguientes, por lo que se está dedicando más tiempo a fijar criterios y estándares. El Ministerio afirma que trabaja en contacto con los solicitantes y que la elaboración del documento no debería demorarse.

Mientras tanto, la tensión crece en un sector clave para la economía española. Los transportistas reclaman una respuesta urgente para poder acceder a una jubilación anticipada que consideran necesaria por la dureza, el desgaste físico y las condiciones laborales propias de la profesión.