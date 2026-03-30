El principal implicado en la reciente operación contra el tráfico de hachís confiesa en grabaciones policiales ser el propietario de la galería descubierta en la ‘Operación Hades’ y lanza graves amenazas contra quienes lo delataron.

Según informaciones publicadas por El Faro de Ceuta, la reciente operación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) no solo ha logrado desarticular una red activa con 20 arrestados, sino que ha resuelto una de las grandes incógnitas del narcotráfico en la ciudad autónoma: la propiedad del primer narcotúnel detectado en España.

Uno de los detenidos, que ya se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario de Mendizábal, ha sido identificado a través de escuchas telefónicas como el cerebro detrás de la galería subterránea que la Guardia Civil intervino hace un año en el marco de la Operación Hades.

Confesiones de «toneladas» y sed de venganza

En las conversaciones captadas por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el arrestado no solo admite la propiedad de la infraestructura, sino que presume de su capacidad operativa: «Yo tenía el agujero por donde metía la merca… metía toneladas, una o dos por día», llegó a declarar, según el citado medio.

El sospechoso también se atribuye el «escarnio público» sufrido por el informante que reveló la ubicación del túnel a la Benemérita. El detenido confesó haber difundido de manera masiva en la plataforma TikTok las declaraciones judiciales de dicho colaborador, marcándolo ante el mundo del hampa como un «chivato».

Amenazas de «detonación»

La investigación de la UDYCO revela un perfil violento y resentido. El propietario confeso del túnel lamentó el cierre de una ruta que definió como «un camino donde todo el mundo comía» y dirigió graves amenazas contra el responsable de su caída:

«Estaré detrás de él toda mi vida, voy a detonarlo», rezan las transcripciones policiales que la UDYCO ha tomado con máxima seriedad ante el riesgo real de represalias.

Un sistema profesionalizado

Mientras que el primer túnel fue hallado con escombros y prendas tras un «presentimiento» del dueño que le hizo cerrarlo antes de la incursión policial, la UDYCO ha descubierto en esta nueva fase una segunda narcogalería mucho más sofisticada. Esta nueva estructura cuenta con:

Montacargas industriales.

Sistema eléctrico propio.

Conexión directa con Marruecos.

Con 14 de los 20 detenidos ya en prisión, la policía da un golpe sobre la mesa en una guerra subterránea que parece estar lejos de terminar, mientras las comisiones rogatorias con Marruecos intentan, sin éxito por ahora, sellar definitivamente el acceso del lado vecino.