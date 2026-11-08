Vox Ceuta ha señalado la vulnerabilidad del perímetro fronterizo en la ciudad autónoma, destacando su intención de abordar esta problemática de manera urgente.

Lee tambien: Presentación de candidatos del PP de Ceuta y celebración de Diwali

El candidato de Vox al Senado, identificado como @PaCHi_CH_ESPA, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de nuevas intrusiones, afirmando que el territorio ha sido «invadido dos veces» y advirtiendo sobre la facilidad de entrada no controlada.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Juan Vivas y candidatos del PP agradecen a militares en Ceuta