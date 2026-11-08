El Partido Popular de Ceuta ha presentado a sus candidatos para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Rafael Martínez-Peñalver es el elegido para el Congreso, mientras que Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam son los candidatos al Senado.

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El evento ha contado con la presencia de Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y del presidente del partido en Ceuta, Juan Vivas, quienes han mostrado su respaldo al equipo de candidatos, resaltando su compromiso de defender los intereses de Ceuta en las Cortes Generales.

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