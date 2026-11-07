El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona, argumentando la inactividad municipal ante las infracciones urbanísticas de Vandor Real Estate SOCIMI en la finca de Consell de Cent 538.

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‹ › Foto 1 de 2 Sindicat de Llogateres denuncia al Ayuntamiento de Barcelona por inacción

El recurso se ha presentado en la sección contenciosa del Tribunal de Instancia de Barcelona y denuncia que el Ayuntamiento no ha respondido a la solicitud presentada el 13 de marzo, a pesar de que el plazo legal venció el 15 de junio.

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En la instancia, el Sindicat instó al Ayuntamiento a abrir un expediente de protección de la legalidad urbanística para forzar a Vandor a aplicar la reserva del 30% de viviendas protegidas, ya que una gran rehabilitación había sido constatada por una inspección municipal.

En Consell de Cent 538, Vandor ha reformado la mayoría del edificio, pero ha utilizado trámites menores en lugar de cumplir con la normativa que exigiría destinar el 30% de las viviendas a protección. Esto significa que ocho viviendas deberían ser protegidas.

El Sindicat también ha anunciado la presentación de dos recursos contenciosos adicionales en los próximos meses, para las fincas de Nàpols 206 y Rocafort 219, con el objetivo de sentar un precedente que obligue al Ayuntamiento a cumplir esta normativa en todos los casos.