El Real Sociedad – Rayo Vallecano se juega el domingo 8 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Sociedad – Rayo Vallecano

Real Sociedad – Rayo Vallecano Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Anoeta (San Sebastian)

La jornada 12 de LaLiga presenta un interesante duelo entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. La Real Sociedad, actualmente en 5ª posición con 19 puntos tras 11 partidos, ha mostrado un rendimiento sólido en sus últimos encuentros, con 4 victorias y solo 1 derrota. Por su parte, el Rayo Vallecano ocupa el 12º lugar con 12 puntos en 10 partidos, habiendo conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos 5 partidos. Este enfrentamiento promete ser clave para ambos equipos en sus respectivas luchas por la clasificación.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad: 5º con 19 puntos en 11 partidos (20 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-V)

Rayo Vallecano: 12º con 12 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-D-E-E-V)

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