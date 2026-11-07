Vox Ceuta ha denunciado que la ciudad está bajo amenaza tras ser «invadida», según un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La formación subraya la importancia de las elecciones del 29N, resaltando el compromiso de sus candidatos con la protección de las fronteras y la soberanía española en Ceuta.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.