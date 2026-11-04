El Villarreal – Getafe se juega el domingo 8 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Villarreal – Getafe

Villarreal – Getafe Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

DAZN LaLiga y DAZN Estadio: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

El Villarreal recibe al Getafe en el Estadio de la Cerámica en el marco de la jornada 12 de LaLiga. Ambos equipos se encuentran empatados en puntos, con 12, aunque el Villarreal ocupa la 9ª posición y el Getafe la 13ª. Los locales han anotado 15 goles y recibido 15 en sus 11 partidos, mientras que los visitantes presentan un balance de 8 goles a favor y 16 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el Villarreal ha cosechado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el Getafe ha logrado el mismo número de victorias, con 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Villarreal: 9º con 12 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-E-D-V)

Getafe: 13º con 12 puntos en 11 partidos (8 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-E-D-V)

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