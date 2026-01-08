El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este jueves, 8 de enero de 2026, un acuerdo histórico para la financiación de Cataluña. El encuentro, el primero que mantienen ambos tras la salida de prisión del dirigente republicano, supone una inyección económica que Junqueras ha cifrado en unos 4.700 millones de euros anuales adicionales para los servicios públicos catalanes.

La reunión, celebrada en el Palacio de la Moncloa, busca desbloquear la legislatura tanto en el Congreso como en el Parlament de Cataluña, aunque el pacto nace con la incertidumbre del rechazo frontal de Junts y la oposición en bloque de PP y Vox.

Las claves del acuerdo: El principio de ordinalidad

El eje central del nuevo modelo es la aplicación del principio de ordinalidad. Este mecanismo garantiza que Cataluña no pierda posiciones en el reparto de recursos por habitante tras su aportación a la caja común de la solidaridad interterritorial.

• Tercera posición: Con este sistema, Cataluña pasará a ocupar el tercer puesto en recursos recibidos por habitante, asegurando que las regiones que más aportan no se vean penalizadas en la recepción de fondos para desplegar sus competencias.

• Sin «concierto» a la vasca: Pese a las presiones de Junts, el acuerdo no incluye la recaudación íntegra del IRPF ni la creación de una Hacienda catalana totalmente independiente de la Administración Central. Este punto ha sido el principal motivo de crítica del partido de Carles Puigdemont, que califica el pacto de estar lleno de «rebajas».

Reacciones políticas

Pedro Sánchez ha defendido el pacto en sus redes sociales, calificándolo como un avance hacia un modelo «más justo y con más recursos» que refuerza el Estado del Bienestar. Por su parte, Junqueras ha abandonado Moncloa —en un coche oficial prestado por la Presidencia— asegurando que es un «buen modelo» para corregir la infrafinanciación del arco mediterráneo.

Sin embargo, la viabilidad real de la reforma es incierta:

1. Dependencia de Junts: Sin los votos de la formación de Puigdemont en el Congreso, la reforma legal necesaria para aplicar este modelo podría quedar en «papel mojado».

2. Reunión en Barcelona: Para escenificar el acuerdo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, recibirá mañana viernes a Junqueras en Barcelona, coincidiendo con la explicación detallada que ofrecerá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El papel de Junts y la oposición

Desde Junts se insiste en que el modelo es insuficiente y exigen un sistema similar al cupo vasco. Mientras tanto, en el bloque de la oposición, el PP ha criticado lo que consideran una «cesión bilateral» que rompe la igualdad entre españoles.