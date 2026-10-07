La red de trenes de Rodalies en Cataluña enfrenta una nueva jornada de caos después de que los maquinistas hayan amenazado con no operar en varios tramos si no se les garantiza formalmente la seguridad para circular. Esta situación surge tras un incidente en el que un árbol y un talud se derrumbaron sobre un tren con un centenar de pasajeros en Vilanova i la Geltrú. Afortunadamente, no se reportaron heridos y el incidente fue resuelto, pero ha generado una fuerte reacción entre los conductores.

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Adif ha indicado que algunos recorridos pueden reabrirse con limitaciones temporales de velocidad, pero el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) no está de acuerdo con esta evaluación. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha declarado que «no podemos asegurar la circulación de trenes en la red» y ha confirmado que actualmente no hay trenes circulando en la línea R1.

Conflicto laboral y seguridad

El director de Rodalies ha señalado que el problema actual es un conflicto laboral más que un problema de seguridad o infraestructura, aunque no se ha convocado una huelga formal. Los maquinistas han expresado su preocupación por la seguridad tras recibir una carta del sindicato mayoritario que no aseguraba la apertura de los trenes. Rodalies está preparando informes para proporcionar la seguridad requerida por los conductores.

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El incidente en Vilanova i la Geltrú, donde un árbol y un talud cayeron sobre un tren, obligó a interrumpir temporalmente la circulación en varias líneas, incluyendo la R2 Sur, R13, R14, R15, R16 y R17. Los pasajeros fueron evacuados sin incidentes a otro tren a las 23:20 horas.

Medidas y reacciones

Protecció Civil ha informado que Rodalies está pendiente de los trabajos de adecuación de la infraestructura tras el temporal. Se están realizando marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad antes de reanudar el servicio. Sin embargo, el sindicato SEMAF insiste en que no se han recibido los informes oficiales que certifiquen la seguridad de la infraestructura.

Renfe ha planteado recuperar algunos tramos, como la R1 hasta Blanes y la RG1 entre Maçanet y Portbou, pero la oposición de los maquinistas mantiene estos recorridos afectados. En la línea R4, Adif ha autorizado la circulación a 30 km/h en un tramo de Sabadell, pero los maquinistas se niegan a reanudar el servicio sin garantías de seguridad.

Renfe prevé mantener un servicio similar al del martes, combinando trenes y autobuses en los recorridos afectados. La R1 operará en tren entre L’Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar y por carretera hasta Maçanet-Massanes; la R8 y la RT1 se cubrirán completamente en autobús; y en la R4 habrá tren entre Sant Vicenç de Calders y Sants, con servicio alternativo entre Manresa y Terrassa.