La detención se produjo durante un acto político en el municipio de Honda, Tolima. El Centro Democrático exige una investigación «rigurosa» y solicita garantías al Gobierno de Gustavo Petro tras el traumático antecedente del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025.

La sombra de la violencia política vuelve a cernirse sobre Colombia. Las autoridades han capturado este jueves a una mujer que portaba un arma de fuego en pleno acto de campaña de la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del opositor Centro Democrático. En el evento también se encontraba presente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Una reacción oportuna en el Tolima

El incidente ocurrió en el municipio de Honda, donde la candidata realizaba una de sus paradas clave antes de las primarias de la derecha. Gracias a la «oportuna reacción» de la Policía Nacional, la mujer fue interceptada y detenida antes de que pudiera producirse cualquier altercado. A través de un comunicado oficial, el partido uribista expresó su profunda preocupación y reclamó al Ejecutivo nacional plenas garantías para el ejercicio democrático:

«El Centro Democrático solicita a las autoridades efectuar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales la persona armada se encontraba en el lugar».

El fantasma del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La inquietud en el seno de la derecha no es infundada. El país aún recuerda con conmoción el atentado sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio del año pasado. Uribe, quien era una de las figuras más fuertes para la actual carrera presidencial, fue herido de gravedad en la cabeza durante un acto en Bogotá y falleció finalmente el 11 de agosto de 2025.

Por aquel crimen han sido detenidas nueve personas, y la principal hipótesis de la Policía apunta a la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC liderada por alias ‘Iván Márquez’, como autora intelectual del asesinato.

Valencia lidera las encuestas de la derecha

Este nuevo incidente de seguridad se produce a pocos días de la celebración de ‘La gran consulta por Colombia’ el próximo 8 de marzo. Según la última encuesta de Invamer, Paloma Valencia encabeza la intención de voto con un 41,6 %, situándose a gran distancia de sus competidores inmediatos como Juan Manuel Galán (12,2 %), Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo.

Con el país sumido en un ciclo electoral decisivo, el suceso en el Tolima reaviva el debate sobre la seguridad de los candidatos y la necesidad de evitar que el plomo vuelva a marcar el destino de la presidencia en Colombia.