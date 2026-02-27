La tercera categoría del fútbol español vive un fin de semana decisivo. La jornada 26 del Grupo 1 arranca hoy, viernes 27 de febrero, con dos partidos de alta intensidad que marcan el inicio de una fecha cargada de emoción en toda España.
La Primera Federación avanza con paso firme hacia el tramo final de la temporada 2025/26. La competición, que destaca por la alta intensidad en cada estadio, ofrece una programación completa que puede seguirse en directo a través de la plataforma LALIGA+ y el canal Primera Federación disponible en diversos operadores como Movistar Plus+.
Partidos de hoy, viernes 27 de febrero
La jornada comienza con dos enfrentamientos clave:
|Partido
|Hora
|Estadio
|Emisión
|CD Lugo – Athletic Club B
|19:00
|Anxo Carro
|LALIGA+, Movistar
|CD Tenerife – Real Avilés
|21:15
|Heliodoro Rodríguez López
|LALIGA+, Movistar
Calendario completo: Jornada 26
A continuación, la relación de enfrentamientos programados para el resto del fin de semana en ambos grupos:
|Partido (Grupo 1)
|Fecha
|Hora
|Emisión
|CF Talavera – Racing Club Ferrol
|28 feb
|14:00
|LALIGA+, Movistar
|Celta de Vigo B – AD Mérida
|28 feb
|16:00
|LALIGA+, Movistar
|Cacereño – Unionistas
|28 feb
|16:15
|LALIGA+, Movistar
|Osasuna B – Pontevedra
|28 feb
|16:15
|LALIGA+, Movistar
|Ourense CF – Arenteiro
|28 feb
|16:15
|LALIGA+, Movistar
|Arenas Getxo – Barakaldo
|01 mar
|12:00
|LALIGA+, Movistar
|Real Madrid B – Ponferradina
|01 mar
|12:00
|LALIGA+, Movistar
|Zamora – Guadalajara
|01 mar
|18:15
|LALIGA+, Movistar
|Partido (Grupo 2)
|Fecha
|Hora
|Emisión
|Alcorcón – Real Betis B
|28 feb
|18:30
|LALIGA+, Movistar
|At. Sanluqueño – Marbella
|28 feb
|18:30
|LALIGA+, Movistar
|Sevilla B – Atlético de Madrid B
|28 feb
|18:30
|LALIGA+, Movistar
|Hércules – Eldense
|28 feb
|21:00
|LALIGA+, Movistar
|CE Europa – Torremolinos
|01 mar
|12:00
|LALIGA+, Movistar
|UD Ibiza – Tarazona
|01 mar
|12:00
|LALIGA+, Movistar
|Cartagena – Sabadell
|01 mar
|16:00
|LALIGA+, Movistar
|Nàstic – Antequera
|01 mar
|16:00
|LALIGA+, Movistar
|Algeciras – Teruel
|01 mar
|18:15
|LALIGA+, Movistar
|Villarreal B – Real Murcia
|01 mar
|20:30
|LALIGA+, Movistar
Cobertura televisiva
La emisión de la Primera Federación se centraliza esta temporada 2025/26 principalmente en la plataforma LALIGA+. Adicionalmente, el canal dedicado Primera Federación está disponible en operadores como Movistar Plus+, facilitando el acceso a los encuentros en directo, configurando un fin de semana donde el factor campo y la precisión táctica volverán a ser los elementos diferenciadores.