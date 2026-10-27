Mohamed Mustafa, secretario general de Ceuta Ya!, confirma que su formación no se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre y que todavía no ha decidido cómo estará presente. En esta entrevista defiende que Ceuta sea Comunidad Autónoma, sostiene que la convivencia en la ciudad «está rota» y acusa al PP de utilizar la crisis del verano en su campaña.

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El Periódico de Ceuta está entrevistando a los representantes de las formaciones políticas de la ciudad con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Todas reciben un bloque de preguntas comunes, para que los lectores puedan comparar sus respuestas, y un bloque de preguntas propias. Mustafa ya explicó en una entrevista anterior en este periódico por qué Ceuta Ya! apuesta por las municipales.

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Preguntas comunes a todas las formaciones

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo Gobierno de España por Ceuta tras la crisis del 30 y 31 de julio?

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Emprender políticas para normalizar Ceuta de una vez en las estructuras del Estado. Y eso pasa por constituirnos en Comunidad Autónoma, delimitar aguas territoriales y luchar por reformar el tratado de la OTAN, otorgarnos una calificación similar a la de región ultraperiférica e incluirnos en la Unión Aduanera Europea, entre otras cosas. Es la mejor forma de luchar por Ceuta y su españolidad.

¿Qué relación debe tener España con Marruecos?

Una relación cordial, pero respetuosa, sin agresiones a la soberanía.

Su compromiso concreto y medible con Ceuta para la próxima legislatura.

Lo mismo que he defendido siempre: lograr la igualdad tanto hacia el exterior como en el interior. Igualdad al resto de territorios de España e igualdad entre los ceutíes, es decir, la implementación de políticas activas y decididas contra la brecha social generada por veinticinco años de Gobierno del PP. Si alguien quiere concretar más, puede acceder al programa electoral que presentamos en 2023 y que puede consultarse en nuestra página web. Fuimos, de hecho, el único partido que presentó programa.

¿Qué le diría a un ceutí que está pensando en no votar?

Siempre he mantenido que, desde una perspectiva de compromiso con la democracia, es importante votar. Ahora bien, sobre las elecciones del 29N, creo que deberían ser las fuerzas políticas que se presentan las que explicasen los motivos por los que la gente debe acudir a las urnas.

Ceuta Ya! ante el 29-N

¿Por qué apareció Ceuta Ya! en el comunicado de la coalición del Senado si no forma parte? ¿Hubo negociación?

No creo que deba dar muchos detalles. Sí diré que ha habido interés, por parte de formaciones de izquierda nacional, en que Ceuta Ya! concurra a estas elecciones. Nuestra condición para valorar tal idea era que hubiese una unidad real de toda la izquierda, es decir, una única candidatura con la que poder hacer frente a las derechas. No fue posible y, por lo tanto, no participamos. La información que se lanzó a los medios nunca fue real. Ya está.

Entonces, ¿se presentan el 29-N? ¿En solitario? ¿O piden el voto para alguien?

No nos presentamos. La forma en la que Ceuta Ya! estará presente la decidirán sus órganos. Todavía no hay nada decidido.

Desde el localismo progresista, ¿cómo vivieron la crisis del verano?

Ceuta Ya! lleva mucho tiempo insistiendo en la necesidad de implementar medidas para defender la españolidad de Ceuta. Siempre hemos recibido una negativa tajante por parte de PP y PSOE. Lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio fue un shock para toda la ciudad, también para nosotros. Desde el punto de vista político, apostamos por la unidad, y por eso firmamos la declaración institucional que se lanzó. Acto seguido, el Partido Popular comenzó su campaña electoral utilizando la crisis. Desde entonces, hemos tratado de defender lo que debería ser mero sentido común: cumplimiento de la ley, respeto a los derechos humanos, traslado de menores a la Península, solidaridad interterritorial y oposición a los discursos de odio. Se podría decir que, en lo que respecta a las fuerzas políticas, hemos estado en la más estricta soledad. La sumisión del resto al relato del PP y el discurso incendiario y electoralista de Vivas nos provoca náuseas y es letal para Ceuta.

¿Qué responde a quienes dicen que la izquierda ceutí ha perdido el relato sobre la frontera?

¿Qué izquierda? Dentro de la denominada izquierda hay visiones diferentes. Si a lo que hace referencia es a una visión sobre la frontera que abogue por hacer compatible el respeto a la soberanía con el respeto a los derechos humanos, sí, quienes defendemos esa visión vamos perdiendo. En el mundo actual, van ganando los que defienden la brutalidad, la exclusión y los muros cada vez más altos. Por eso es más importante que nunca no sucumbir y mantenerse firme en los principios.

Pobreza, empleo, vivienda: ¿cuál es la urgencia social de Ceuta que no está saliendo en esta campaña?

Lo he dicho en la primera pregunta: es necesario hablar de la naturaleza política de Ceuta. El concepto «Ciudad Autónoma» no aparece en la Constitución, Ceuta no es Comunidad Autónoma porque Marruecos no quiere. Hay que hablar de esto. Hay que cambiar esto. Pero ni PP ni PSOE están dispuestos. En clave interna, es preciso hablar de la mentira de la convivencia. Esa convivencia de la que presume Juan Vivas se fundamenta en la desigualdad y la jerarquía social. Y eso se ha agravado con la crisis y el discurso potenciado por la derecha y los medios a su servicio. La convivencia en Ceuta está rota. Podemos reconocerlo e intentar corregirlo o seguir mirando hacia otro lado mientras Ceuta se encamina hacia su autodestrucción. Ceuta Ya! defiende lo primero.

Otras cuestiones

Si no se presentan, ¿no renuncian a influir en el reparto del único escaño de Ceuta?

Ya veremos la manera en la que estamos presentes. Hay muchas formas de influir.

Criticaron el nombramiento de Rafael Martínez-Peñalver por su coste. Un año después, ¿mantienen la crítica o reconocen algo de su gestión?

No criticamos su coste, que es el mismo que el de cualquier otro consejero. Dijimos que su nombramiento sólo iba a servir para pagar un sueldo más porque no iba a traducirse en ningún cambio real, que no es lo mismo. Por supuesto que lo mantenemos. No, no creo que haya nada que reconocerle.

¿Qué peso real tiene hoy Ceuta Ya! en la Asamblea?

Numéricamente, el obvio. Fuera de eso, creo que somos un grupo que ha mantenido la coherencia en todos estos años, estableciendo una oposición clara e identificable, sin contradicciones, a las políticas del Partido Popular.

Foto: Ceuta Ya!