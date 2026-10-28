El Partido Popular de Ceuta anima a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio que se celebrará esta tarde a las 20:00 h a las puertas del Palacio de la Asamblea de Ceuta.

La convocatoria, impulsada por la FEMP, busca expresar el pesar y la solidaridad con las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo.

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